CMG veranstaltet Laternenfestgala 2026



03.03.2026 / 15:25 CET/CEST

BEIJING, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Laternenfestgala 2026 der China Media Group (CMG) hat am Dienstag, den 3. März, um 20 Uhr begonnen.

Gemäß dem Grundsatz zur Feier des Fests sowie mit der Hervorhebung der Atmosphäre von Harmonie und Zusammenkommen wurden dabei verschiedene Programme, wie Gesang und Tanz, Oper, Sketche, komischer Dialog und Zaubertricks dargeboten.

Während der Gala wurden zudem verschiedene traditionelle Sitten und Gebräuche des Laternenfests präsentiert.

Die vier Nebenveranstaltungsplätze - Harbin in Heilongjiang, Yiwu in Zhejiang, Hefei in Anhui und Yibin in Sichuan - waren von feierlicher Atmosphäre geprägt. Die Moderatoren an diesen Veranstaltungsplätzen fungierten als lokale Reiseführer und empfohlen die lokalen Sehenswürdigkeiten und typischen Spezialitäten. Damit wurde eine brillante Szene mit deutlichen regionalen Besonderheiten und starkem modernem Antlitz gezeigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924792/image_5052246_44941224.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cmg-veranstaltet-laternenfestgala-2026-302702556.html