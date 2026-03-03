Nahost-Eskalation sorgt für Kursverluste an den Aktienmärkten

Der deutsche Aktienmarkt steht am Dienstagvormittag deutlich unter Druck. Auch der Euro Stoxx 50 gibt spürbar nach, während an den US-Börsen sowohl die Standardwerte als auch die Technologietitel mit Verlusten in den Handel tendieren. Besonders ausgeprägt zeigt sich die Schwäche in Asien, wo der japanische Nikkei 225 mit erheblichen Abschlägen aus dem Handel gegangen ist.

Makroökonomischer Überblick Belastungsfaktor Nummer eins ist die erneute Eskalation im Nahen Osten. Die anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran, Israel und den USA sorgen weltweit für Verunsicherung. Besonders im Fokus steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Routen für den globalen Öl- und Gastransport. Einschränkungen im Schiffsverkehr haben die Energiepreise zuletzt kräftig angetrieben und nähren Sorgen vor neuen Inflationsimpulsen sowie einer Belastung der Weltwirtschaft. Meistgehandelte Aktien im Fokus

Schaeffler

Die Aktie des Auto- und Industriezulieferers gerät deutlich unter Druck. Auslöser ist der vorsichtige Ausblick für das laufende Jahr. Zwar konnte Schaeffler im vergangenen Geschäftsjahr operativ zulegen und die Marge verbessern, doch die nun in Aussicht gestellte Ergebnisspanne bleibt hinter den Markterwartungen zurück. Zudem belasten hohe Sonderkosten aus dem Konzernumbau weiterhin das Nettoergebnis, auch wenn der Verlust geringer ausfiel als im Vorjahr. Beiersdorf

Bei Beiersdorf zeigt sich stark im Minus. Der Konsumgüterkonzern rechnet für das laufende Jahr lediglich mit einem flachen bis leicht wachsenden Umsatz und einer etwas niedrigeren operativen Marge. Besonders das verhaltene Wachstum der Kernmarke Nivea sowie ein schwieriges Marktumfeld im Konsumgütersektor drücken auf die Stimmung. Die schwache Prognose überlagert selbst angekündigte Stabilisierungsmaßnahmen des Unternehmens.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Brent Crude Oil Future Bull UN3LSX 15,7 62,908696 USD 4,32 Open End DAX Bear UG2JW1 15,35 25523,089962 Punkte 16,06 Open End DAX Bull UN14YX 2,86 23668,090188 Punkte 57,76 Open End DAX Bull UG5B25 11,14 22825,718908 Punkte 19,34 Open End DAX Bull UG5B2C 10,35 22898,744505 Punkte 23,07 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Börse AG Call UG9W4R 0,43 270,00 EUR 12,14 17.06.2026 UPS Inc. Call UN4YUH 1,61 105,00 USD 3,8 16.06.2027 DAX Put UG2LSN 6,72 24300,00 Punkte -19,76 20.03.2026 DAX Put UN2VYB 16,56 24100,00 Punkte -6,06 19.03.2027 DAX Put UG2DSC 5,25 24000,00 Punkte -22,99 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tui AG Long HC65YN 2,14 4,854389 EUR 3 Open End UPS Inc. Long HD36HW 1,85 76,30023 USD 3 Open End Beiersdorf AG Long UG9R8C 4,45 66,54 EUR 4 Open End Elmos Semiconductor SE Long UN57XM 10,04 76,220758 EUR 2 Open End DAX Long UG5Z1N 1,36 22998,715823 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2026; 10:30 Uhr;

