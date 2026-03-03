Erreicht 0 APCER und 0 BPCER gemäß ISO/IEC 30107-3 Level 3-Test erzielt durch eine vollständig passive Single-Selfie-Erfahrung

Incode Technologies, Inc., weltweit führender Anbieter von Identitäts-Sicherheit und Betrugsprävention, gab heute bekannt, dass iBeta PAD-Tests bestätigt haben, dass die Gesichtserkennungstechnologie von Incode die Anforderungen der Stufe 3 für die Erkennung von Präsentationsangriffen (PAD) gemäß ISO/IEC 30107-3 erfüllt.

"Wir sind das erste Unternehmen, das unabhängig die iBeta-Level-3-Konformität sowohl für iOS als auch für Android erreicht hat ohne Fehler und ohne Beeinträchtigungen für die Nutzer", erklärte Ricardo Amper, Gründer und CEO von Incode. "Diese Kombination ist von Bedeutung. Sie beweist, dass wir selbst in regulierten und risikoreichen Umgebungen höchste Anforderungen an die Lebendigkeitsprüfung erfüllen und gleichzeitig eine schnelle und einfache Registrierung gewährleisten können."

Die Gesichtserkennungstechnologie wird bei der digitalen Registrierung und Authentifizierung eingesetzt, um sicherzustellen, dass während der Aufnahme eines Selfies eine reale, lebende Person anwesend ist und nicht ein gedrucktes Foto, eine Videoaufzeichnung, eine Maske oder ein anderer Betrugsversuch. Sie ermöglicht Unternehmen, Prozesse zur Identitätsprüfung aus der Ferne vor Kontoübernahmen, Betrug mit synthetischen Identitäten und Identitätsdiebstahl zu schützen.

Die Lösung von Incode ist passiv und führt die Verifizierung mit einem einzigen Selfie durch. Dadurch werden Reibungsverluste im Vergleich zu challenge-basierten Verfahren reduziert, während gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen ausgeklügelte Präsentationsangriffe gewährleistet bleibt.

Dieses Maß an Sicherheit ist vor allem in großem Maßstab von Bedeutung wenn Identitätsentscheidungen Auswirkungen auf Konversionen, Betrugsverluste und das Vertrauen von Millionen von Nutzern haben. Incode ist in diesem Umfang tätig und ermöglicht vertrauenswürdige Erfahrungen für acht der zehn größten US-Banken, acht der neun größten Telekommunikationsunternehmen, die drei weltweit führenden Neobanken und vier der fünf größten Marktplätze weltweit. Bis heute hat Incode mehr als 7,1 Milliarden Vertrauensprüfungen durchgeführt.

Von Stufe 1 bis Stufe 3. Eine deutliche Steigerung

Im Jahr 2019 führte Incode ein passives Lebendigkeitsmodell ein, das entwickelt wurde, um gängige 2D-Präsentationsangriffe, einschließlich gedruckter Fotos und Wiederholungsangriffe, zu erkennen. Mit dieser Version wurde Incode zum ersten Anbieter, der iBeta Level 1 mit einem passiven Lebendigkeitsansatz bestanden hat.

Bis 2022 hat Incode seine Abwehrmaßnahmen erweitert, um fortgeschrittene 3D-Maskenangriffe abzuwehren, und gleichzeitig die 2D-Erkennung weiter verbessert. Dank dieser Verbesserungen konnte Incode Anfang 2023 die iBeta PAD Level 2-Prüfung erfolgreich absolvieren.

Im Jahr 2026 erreichte Incode die iBeta PAD Level 3-Konformität sowohl für iOS als auch für Android mit einer perfekten Punktzahl.

Unabhängige Validierung auf höchstem PAD-Niveau

"iBeta Level 3 wurde entwickelt, um gut ausgestattete Angreifer zu simulieren, die hyperrealistische Masken und spezielle Fertigungstechniken einsetzen, um moderne biometrische Systeme herauszufordern", erklärte Evan Call, Business Development Manager und Director of Biometrics Sales and Marketing bei iBeta Quality Assurance. "Die Ergebnisse von Incode belegen die Konformität mit Level 3 sowohl auf iOS als auch auf Android, wobei während der Tests 0 APCER und 0 BPCER gemeldet wurden."

APCER (Attack Presentation Classification Error Rate) erfasst, ob Spoofing-Versuche fälschlicherweise akzeptiert werden, während BPCER (Bona Fide Presentation Classification Error Rate) erfasst, ob legitime Benutzer fälschlicherweise abgelehnt werden. Incode meldete für beide Kennzahlen 0 - während der Bewertung wurden keine Präsentationsangriffe akzeptiert und keine legitimen Benutzer abgelehnt.

Die Verifizierung durch Incode erfolgt anhand eines einzigen Selfies, ohne dass weitere Aktionen erforderlich sind (wie z. B. den Kopf drehen oder lächeln). Dies trägt dazu bei, Reibungsverluste zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen ausgeklügelte Präsentationsangriffe zu gewährleisten.

Warum dies jetzt von Bedeutung ist

Das digitale Onboarding ist zum primären Zugangstor für Finanzdienstleistungen, Marktplätze und Regierungsplattformen geworden wodurch die Identitätssicherung zu einem entscheidenden Kontrollpunkt sowohl für die Sicherheit als auch für das Wachstum geworden ist.

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Betrugsverluste zu reduzieren und gleichzeitig falsche Ablehnungen zu minimieren, die das Nutzererlebnis beeinträchtigen und sich negativ auf den Umsatz auswirken. Da Angreifer jedoch immer raffinierter vorgehen, wird es für Teams zunehmend schwieriger, Anbieter von Lebendigkeitsprüfungen unter den anspruchsvollsten realen Bedingungen zu bewerten, insbesondere über verschiedene Geräte, Umgebungen und fortgeschrittene Präsentationsangriffe hinweg. Unabhängige Tests auf höchstem verfügbaren PAD-Niveau unterstützen Käufer dabei, Werbeaussagen zu hinterfragen und Lösungen zu identifizieren, die auch unter höchsten Anforderungen zuverlässig funktionieren.

Dieser Meilenstein spiegelt das kontinuierliche Engagement von Incode für proprietäre Innovationen und erstklassige Ingenieurskompetenz weltweit wider.

