- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVKochGruppeAutomobile2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 VEH-News
- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVKochGruppeAutomobile2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:38
|Koch Gruppe Automobile AG: "Bestätigungsbeschlüsse" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVKochGruppeAutomobile2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|03.11.25
|Koch Automobile eröffnet Polestar Space in Berlin
|14.08.25
|Koch Gruppe Automobile AG - HV am 18.09.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 18. September 2025 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Koch Gruppe Automobile AG, Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin um 12:00 Uhr...
► Artikel lesen
|11.04.25
|EQS-News: ESPG AG: Weiterer Vermietungserfolg für ESPG AG: Emil Koch Gruppe belebt Science Park North43 in Köln
|EQS-News: ESPG AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Weiterer Vermietungserfolg für ESPG AG: Emil Koch Gruppe belebt Science Park North43 in Köln
11.04.2025 / 09:54 CET/CEST
Für...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|KOCH GRUPPE AUTOMOBILE AG
|0,500
|0,00 %