Das Unternehmen meldete für 2025 einen Umsatz von 560 Millionen US-Dollar, was die anhaltende Nachfrage nach integrierten, KI-gestützten Lösungen vom Molekül bis zum Markt widerspiegelt

Real Chemistry hat heute die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben, die die anhaltende Dynamik unterstreichen und die Position des Unternehmens als Kommerzialisierungspartner für die weltweit innovativsten Life-Science- und Gesundheitsorganisationen stärken.

"Wir beginnen unser 25-jähriges Jubiläumsjahr in einer unserer bisher stärksten Positionen, wobei alle Bereiche unseres Geschäfts wachsen", erklärte Shankar Narayanan, Chief Executive Officer. "Unsere Leistung spiegelt ein Modell wider, das speziell für die Gesundheits- und Life-Sciences-Branche entwickelt wurde und KI-gestützte Daten und Erkenntnisse, präzise Medienstrategien sowie kreative, medizinische, Influencer- und Kommunikationsmaßnahmen in großem Maßstab integriert. Wir werden weiterhin in unsere Talente und Technologien investieren, um unseren Kunden zu helfen, schneller und effizienter zu agieren und messbare Ergebnisse für die Anbieter, Patienten und Pflegekräfte zu erzielen, für die sie tätig sind."

Im Jahr 2025, dem ersten vollständigen Jahr seit der Ausgliederung von Swoop, erzielte Real Chemistry einen Umsatz von 560 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 14 gegenüber 2024 entspricht. Diese Ergebnisse setzen das seit der Unternehmensgründung im Jahr 2001 ununterbrochene Wachstum im Vergleich zum Vorjahr fort. Real Chemistry geht davon aus, dass sich das Wachstum im Jahr 2026 beschleunigen wird, angetrieben durch kontinuierliche Investitionen in Fähigkeiten, die wichtige Kundenbedürfnisse erfüllen, eine starke Nachfrage nach integrierten Lösungen, die Ausweitung von Präzisionsmedien und Analysediensten sowie eine skalierte KI-gestützte Bereitstellung allesamt gestützt durch dauerhafte Kundenpartnerschaften.

Erweiterte Fähigkeiten, technologische und KI-Fortschritte sowie globale Präsenz

Im Laufe des Jahres 2025 hat Real Chemistry sein grundlegendes Omnichannel-Geschäft gestärkt und damit seine Position als bevorzugter Partner für die Bereitstellung präziser Medienerlebnisse im Gesundheitswesen in großem Maßstab weiter gefestigt. Durch die Übernahmen von Spring Bond und Greater Than One konnte das Unternehmen seine Fähigkeiten erweitern, Daten, Medien, Kreativität und Technologie zu vollständig integrierten End-to-End-Lösungen für Kunden weltweit zu verbinden.

Aufbauend auf einer langen Tradition der frühzeitigen Einführung von Technologien und Analysemethoden hat Real Chemistry den Fokus über die Mitarbeiterproduktivität hinaus erweitert und KI-gestützte Machine-Learning- und Agenten-Tools integriert, um End-to-End-Workflows zu transformieren und eine wachsende Zahl von Kundenlösungen anzubieten. Zu diesen Tools gehören HealthGEO, eine generative KI-Lösung, die einen zentralen Überblick über die Markenpräsenz in führenden LLMs bietet, sowie die proprietäre Omnichannel-Orchestrierungs-Engine von Real Chemistry, die eine Personalisierung in Echtzeit und die Umsetzung der nächstbesten Maßnahmen über digitale Kanäle hinweg ermöglicht.

Das Unternehmen hat außerdem seine globale Präsenz mit neuen Niederlassungen in München, Zürich und Dubai ausgebaut und plant für 2026 weitere Verbesserungen der Niederlassungen sowie eine Vergrößerung der Teams vor Ort. Seit 2023 ist die internationale Mitarbeiterzahl von Real Chemistry um 25 gestiegen.

"2025 war ein Jahr bedeutender Veränderungen im Gesundheitsmarketing und in der Gesundheitskommunikation, da Kunden ihre Partner konsolidierten und höhere Erwartungen an eine schnellere und effizientere Umsetzung stellten", erklärte Jeff Lupinacci, Chief Financial Officer. "Der ausschließliche Fokus von Real Chemistry auf den Gesundheitsbereich und ein einziges P&L-Betriebsmodell unterstützt durch optimierte globale Lieferungen und skalierte KI-gesteuerte Arbeitsabläufe ermöglichen eine disziplinierte Umsetzung, die unseren Kunden messbaren Mehrwert bietet und unsere Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihre beste Arbeit zu leisten."

"Die Dynamik, die sich aus dem Jahr 2025 ergibt, ist unbestreitbar. Wir wachsen nicht nur wir werden auch immer stärker. Unser Engagement für langfristige Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der Entwicklung von Innovationen, die sie benötigen, um in einem zunehmend komplexen Markt erfolgreich zu sein, stellt sicher, dass wir nicht nur Aufträge gewinnen, sondern diese auch langfristig sichern. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dank dieser anhaltend starken Leistung auch weiterhin unsere branchenführenden Talente mit branchenführenden jährlichen Bonusprämien würdigen können", fügte Narayanan hinzu.

Ausgewählte Auszeichnung im Jahr 2025

Real Chemistry wurde für die Stärke seines integrierten Modells ausgezeichnet und erhielt von PRovoke und den SABRE Awards die Auszeichnung "Global Healthcare Agency of the Year" sowie bei den PRWeek Healthcare Awards die Auszeichnung "Outstanding Agency of the Year". Das Unternehmen wurde von Medical Marketing Media (MM+M) als "Healthcare Network of the Year" und von den London International Awards (LIA) als "Independent Healthcare Network of the Year" ausgezeichnet.

Auf dem Cannes Lions Festival 2025 erhielt Real Chemistry unter der Leitung der Kreativagentur 21GRAMS den ersten Gold Lion für Markenarbeit im Pharmabereich, was die vorherrschende Marktdynamik der Konsumerisierung des Gesundheitswesens unterstreicht. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im Cannes Lions Health Ranking 2025 als zweitgrößtes Gesundheitsnetzwerk weltweit und als zweitgrößte Gesundheitsagentur ausgezeichnet.

Real Chemistry wurde in den letzten vier Jahren in Folge als "Great Place to Work" zertifiziert und 2025 in die Liste der besten Arbeitgeber im Bereich Werbung und Marketing des Fortune-Magazins aufgenommen.

Über Real Chemistry: 25 Jahre zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung

Real Chemistry, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist ein führender Partner der weltweit innovativsten Unternehmen im Bereich Life Sciences und Gesundheitswesen. Als führender Anbieter von KI-gestützten Zielgruppenanalysen und -einblicken unterstützt Real Chemistry die Gesundheitsbranche dabei, wichtige Zielgruppen besser zu verstehen, zu erreichen und anzusprechen, um die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Verankert in einer Kultur der Innovation und Kreativität konzentrieren sich die über 2.200 Experten von Real Chemistry aus den Bereichen Biowissenschaften, Marketingkommunikation und Technologie weltweit darauf, die Komplexität der Markteinführung wissenschaftlicher Fortschritte zu bewältigen und diese den Menschen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen. Das Markenportfolio von Real Chemistry umfasst 21GRAMS, eine vielfach ausgezeichnete Kreativagentur, sowie starpower, eine Agentur für Prominente und Influencer.

Heute ist Real Chemistry mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten vertreten und verfügt darüber hinaus über ein strategisches Partnernetzwerk im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika, sodass das Unternehmen seine Kunden unabhängig von ihrem Standort unterstützen kann.

Erfahren Sie mehr unter www.realchemistry.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302105944/de/

Contacts:

Medienkontakt:

media@realchemistry.com