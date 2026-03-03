Kawasaki arbeitet an einem mit Wasserstoff betriebenen vierbeinigen Roboterpferd namens Corleo. Es soll speziell für bergiges Terrain konzipiert werden, in dem herkömmliche Motorräder an ihre Grenzen stoßen. Bis zur Expo 2030 in Riad soll es bereits laufbereite Prototypen geben. Kawasaki hat die Studie auf der heimischen Expo 2025 in Osaka vorgestellt und nach eigenen Angaben ein Business-Development-Team namens "Safe Adventure" gegründet, damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
