Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Chargemaker macht Jens Knake zum neuen Geschäftsführer. Gemeinsam mit Christoph Klinck bildet er fortan die Doppelspitze des Unternehmens. Knake folgt auf Gründer Björn Dethlefsen, der Chargemaker rund eineinhalb Jahre nach der Übernahme durch den Energiedienstleister Ista verlässt. Chargemaker wurde 2020 als Joint Venture der Dussmann Group und des regionalen Energieversorgers Mainova gegründet. 2024 folgte die Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net