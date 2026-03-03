© Foto: Katerina Primak - 1476883670

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt war Super E10 mit 1,839 Euro pro Liter um 6,1 Cent teurer als am Freitag. In einigen Regionen kletterte der Benzinpreis über die Marke von 2 Euro.Schock an der Zapfsäule. Während am Wochenende die Preise noch moderat gestiegen sind, nehmen sie jetzt stündlich zu und halten Schritt mit dem steigenden Rohölpreis. "Ich befürchte, dass es an den Zapfsäulen noch weiter nach oben geht", sagt der Kraftstoffmarktexperte des ADAC, Christian Laberer. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt war Super E10 mit 1,839 Euro pro Liter um 6,1 Cent teurer als am Freitag, dem letzten Tag vor dem Iran-Krieg, wie der ADAC mitteilt. "Sollte der Ölpreis nicht bald wieder nachgeben, …