München (ots) -Road to DTM erfolgreich erreicht: Finn Wiebelhaus, letztjähriger Sieger der Nachwuchs-Wertung im ADAC GT Masters, hat es geschafft und steigt mit HRT Ford Racing in die DTM auf. HRT Ford Racing tritt in der DTM 2026 mit zwei weiterentwickelten Mustang GT3 Evo an, Teamkollege des Youngsters aus Obertshausen ist der erfahrene Ford Racing-Werksfahrer Arjun Maini (IND). Saisonstart der DTM ist vom 24. bis 26. April auf dem Red Bull Ring in Österreich.Wiebelhaus wurde 2025 gemeinsam mit HRT Ford Racing Champion des ADAC GT Masters. Nun steigt der 19-Jährige, der von der ADAC Stiftung Sport gefördert wird, mit dem Team in die DTM auf. "Ich bin überglücklich, mit dem Ford Mustang GT3 für HRT Ford Racing in der DTM anzutreten", sagt Wiebelhaus, der auch Development-Fahrer von Ford ist. "Seit meiner Kindheit war es mein Traum, in der DTM zu fahren. Dass dieser Traum nun wahr wird, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Nach dem Gewinn des ADAC GT Masters und der Road to DTM-Wertung fühlt sich der Aufstieg in die DTM wie eine Belohnung an - für die Jahre der harten Arbeit mit vielen Entbehrungen und für meine Zuversicht. Ich bin bereit, alles zu geben, um gute Ergebnisse zu erzielen und diese Saison unvergessen zu machen." Die bisherige Karriere von Wiebelhaus steht ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung des ADAC: Von seinen erfolgreichen Anfängen im ADAC Kart Masters und der Deutschen Kart-Meisterschaft stieg er über das ADAC Formel 4 Junior Team und das ADAC GT Masters nun bis in die DTM auf.Teamkollege Maini bestreitet in diesem Jahr seine sechste Saison in der DTM. Bisher holte der Inder drei Podestplätze und eine Pole-Position. "Ich bin total begeistert und stolz, ein weiteres Jahr in der DTM mit HRT Ford Racing bestreiten zu dürfen - mein zweites Jahr als offizieller Ford-Racing-Pilot", sagt der 28-Jährige. "Die letzte Saison war sehr lehrreich, aber wir haben gezeigt, wie sehr wir uns im Laufe des Jahres verbessern konnten. Ich bin daher umso motivierter, die neue DTM-Saison in Angriff zu nehmen, insbesondere mit dem neuen Evo-Paket für den Ford Mustang GT3. Unser Ziel ist es, in diesem Jahr einige Siege und Podiumsplätze zu erzielen."Maini steuert in der DTM 2026 wie im Vorjahr einen Ford Mustang GT3 Evo im blau-gelben Look von Ravenol, Wiebelhaus geht in einem neuen Design an Start: Auf dem Mustang des Neueinsteigers will "Snaffi the Snail" von Teampartner Kolibri360 die DTM-Fans begeistern.Der Ford Mustang GT3 bekommt für 2026 ein Upgrade, zu dem unter anderem ein überarbeitetes Aerodynamik-Paket gehört. HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz ist optimistisch: "Wir gehen hochmotiviert und bestens vorbereitet in die neue DTM-Saison. Mit Arjun Maini setzen wir auf Kontinuität. Er kennt die Herausforderungen der DTM und ist ein wichtiger Faktor in unserem Bestreben, den Ford Mustang GT3 Evo kontinuierlich weiterzuentwickeln und uns als Team zu verbessern. Finn Wiebelhaus besitzt großes Potenzial und hat sich seinen Startplatz in der DTM durch hervorragende Leistungen verdient. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam gute Ergebnisse in der DTM 2026 einfahren werden."Pressekontakt:ADAC e.V.Oliver RunschkeT +49 89 76 76 69 65E-Mail oliver.runschke@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6228165