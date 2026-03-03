

Heute, am Dienstag, den 03.03.2026 laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar Special "Marktupdate DAX, Öl, Gold & Co." ein.



Nach den jüngsten Ereignissen am Wochenende starteten die Börsen entsprechend nervös in die Woche. Am Dienstag fiel der DAX zwischenzeitlich auf rund 23.604 Punkte, während der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zeitweise den höchsten Stand seit Januar 2025 erreichte.



Um die aktuellen Marktbewegungen für Sie einzuordnen, laden Sie Jörg Scherer (Leiter Technische Analyse) und unser Produktexperte Julius Weiß zu unserem Webinar-Special ein. Verpassen Sie nicht unsere Analyse zu den aktuell wichtigsten Werten, wie dem DAX, dem Öl- oder Goldpreis. Erfahren Sie zudem, auf welche Besonderheiten Sie beim Handeln mit HSBC-Derivaten jetzt achten sollten. Dabei erhalten Sie eine charttechnische Einordnung der jüngsten Marktbewegungen und einen Einblick, welche charttechnischen Marken jetzt zur Orientierung herangezogen werden können.



Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß und unser Leiter Technische Analyse Deutschland in unserem heutigen Webinar. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute am Dienstag, den 03.03.2026 um 18:30 Uhr statt.









