Die portugiesische Stadt Porto hat ihr erstes Wasserstoff-betriebenes Bus-Rapid-Transit-System in Betrieb genommen. CaetanoBus lieferte dafür aber nicht nur die Flotte aus zwölf 18 Meter langen H2.CityGold-Bussen, sondern ist als Konsortialführer auch für das gesamte Ökosystem für die Wasserstoffmobilität verantwortlich. Bei dem Vorhaben verfolgt CaetanoBus einen "One Face to the Customer"-Ansatz. In Zusammenarbeit mit den nach eigenen Angaben sorgfältig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
