Der Konflikt zwischen Iran, den USA und Israel ist in den vergangenen Tagen in eine neue Phase übergegangen: Mehrere Öltanker wurden im Umfeld der Straße von Hormus getroffen, Hunderte Schiffe liegen fest, Kriegsversicherer ziehen sich zurück und ein iranischer Revolutionsgardist spricht bereits von einer "faktisch geschlossenen" Wasserstraße. Die Folge: Ölpreise schießen im zweistelligen Prozentbereich nach oben, Brent wird für die kommenden Handelstage mit einem deutlichen Aufschlag erwartet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär