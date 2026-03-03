Trotz des Abverkaufs am Dienstag hält sich diese DAX-Aktie überraschend stark. Grund dafür sind neue Übernahmefantasien, die den Kurs schon bald noch mehr beflügeln könnten. Die Aktien von Qiagen haben am Dienstag mit minus 0,6 Prozent zu den besten Werten im sehr schwachen DAX gezählt. Der Grund dafür sind neue Übernahmefantasien rund um den Konzern. Neue Übernahmefantasie bei diesem DAX-Konzern Händler sahen einen Bericht der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE