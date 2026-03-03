Berlin (ots) -Der Anbieter von Krypto-Diensten crypto4me macht seine Dienstleistungen allen an Kryptowährungen Interessierten in Deutschland sowie in einer Reihe weiterer Länder der Europäischen Union zugänglich. Über die Website crypto4me.eu können die beliebtesten Kryptowährungen einfach und transparent erworben werden. Crypto4me ist ein Projekt des Unternehmens Madison Six j.s.a., das im Dezember 2025 als eines der ersten eine Lizenz gemäß der europäischen MiCA-Verordnung von der Nationalbank der Slowakei zur Erbringung von Krypto-Asset-Dienstleistungen erhalten hat."Crypto4me wurde mit einem klaren Ziel geschaffen: den Menschen eine einfache, schnelle und sichere Möglichkeit zu bieten, Kryptowährungen in einem vollständig regulierten Umfeld zu erwerben. Unterstützt wird dies durch künstliche Intelligenz, die die Arbeit mit Kryptowährungen vereinfacht, tiefere Einblicke bietet sowie Sicherheit und Fehlerprävention stärkt", beschrieb Milos Mázor, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Madison Six, den ersten Schritt nach dem Erhalt der europäischen Lizenz und fügte hinzu: "Wir entwickeln die Anwendung so, dass sie sich an ihren Nutzer anpasst und ihm eine möglichst personalisierte Umgebung bietet."Crypto4me ermöglicht den Erwerb aller grundlegenden Kryptowährungen, angeführt von Bitcoin, Ether und Solana. Gemäß den strengen Anforderungen der europäischen MiCA-Verordnung achtet das Unternehmen auf höchste Standards der Handelssicherheit und der Verwahrung von Kryptowährungen in Wallets sowie auf weitere Maßnahmen wie eine Multi-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung und regelmäßige Penetrationstests.Der crypto4me-Dienst wird von Madison Six j.s.a. betrieben, einem lizenzierten Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen gemäß der europäischen MiCA-Verordnung.Weitere Informationen für Kunden: crypto4me.euWeitere Informationen über das Unternehmen: Madison Six (https://madisonsix.com/)Pressekontakt:Kontakt: support@crypto4me.euOriginal-Content von: crypto4me, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182119/6228190