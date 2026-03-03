Während die USA die heimische Atomkraft zügig ausbauen wollen, sind sie in der Uranversorgung immer noch stark von Russland abhängig. Mehr dazu in einer neuen Ausgabe von Hard Assets bei wO TV.Der CEO von Centrus Energy, einem der führenden Urananreicherungsunternehmen in den USA, warnt vor einer drohenden Versorgungslücke, die durch steigende Nachfrage und geopolitische Spannungen, insbesondere durch russische Sanktionen, verschärft wird. Seit 2024 haben die USA bereits den Import von russischem Uran verboten, es jedoch wurden Ausnahmen bis 2028 eingeräumt. Der Brancheninsider betont, dass der Ausbau der Anreicherungskapazitäten möglicherweise nicht ausreichen werde, um die Nachfrage zu …Den vollständigen Artikel lesen
