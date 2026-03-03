Eine weitere Gaskrise in Deutschland droht. Nachdem die deutschen Gasspeicher in den vergangenen Wochen auf historisch niedrige Niveaus gefallen waren, ist nun aufgrund des Nahost-Konflikts auch noch die LNG-Versorgung eingeschränkt. Obwohl die deutschen Indizes bereits deutlich unter Druck stehen, ist es noch nicht zu spät, um sich abzusichern.Laut der Initiative Energien Speichern (INES) lag der Füllstand der deutschen Gasspeicher am Dienstag bei 20,9 Prozent und hat damit zuletzt sogar leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär