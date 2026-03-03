Anzeige
Dienstag, 03.03.2026
Dow Jones News
03.03.2026 19:15 Uhr
KORREKTUR: UPDATE/TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März

DJ KORREKTUR: UPDATE/TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März

In dem um 12.00 Uhr gesendeten Update der Tagesvorschau für Dienstag, 3. März, wurde irrtümlich die erst am 4. März anstehende Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes aufgeführt.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. März 

=== 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:30 DE/Beiersdorf AG, Analysten- und Pressekonferenz 
  10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges 
     Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz (10:30 BI-PK) 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     zuvor:  -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:  -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,0% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen 
     von 5 Mrd EUR 
*** 14:10 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Metro Denver Executive Club 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher Rede bei Frauentagsveranstaltung 
  22:30 US/Präsident Trump empfängt Kanzler Merz im Weißen Haus 
 
    - DE/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren mit 
     Laufzeit Mai 2041 im Laufe des Tages 
    - GB/Frühjahrserklärung von Schatzkanzlerin Reeves 
    - GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/sha/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 12:42 ET (17:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
