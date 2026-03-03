© Foto: wO-ChatGPTOb die Besetzung Venezuelas, der Einsatz im Iran, oder die Träume von Grönland: Donald Trumps expansive Politik verschlingt Milliarden - und belastet künftige Generationen massiv.Donald Trump scheut nicht davor zurück, das US-Militär als Instrument seiner expansiven Politik um den Globus zu dirigieren. Er hat Venezuelas Präsidenten abgesetzt und ähnliches für Kolumbien angedeutet, den Einsatz von Truppen gegen Drogenkartelle in Mexiko vorgeschlagen und geschworen, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen - "ob sie wollen oder nicht". Er positioniert sich im Zentrum der unsicheren Zukunft Gazas und hat die Druckkampagne gegen das iranische Regime in eine offene militärische Konfrontation …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE