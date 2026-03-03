© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoOpenAI-Chef Sam Altman gesteht einen Fehler beim Pentagon-Deal ein. Neue Klauseln sollen die Überwachung ausschließen. Doch der Streit mit Anthropic geht weiter.Der Chef von OpenAI, Sam Altman, hat nach heftiger Kritik am jüngsten Vertrag mit dem U.S. Department of Defense Fehler eingeräumt, wie CNBC berichtet. Man hätte die Vereinbarung "nicht überstürzen sollen", schrieb Altman am Montag auf der Plattform X und zitierte aus einem internen Memo. Here is re-post of an internal post: We have been working with the DoW to make some additions in our agreement to make our principles very clear. 1. We are going to amend our deal to add this language, in addition to everything else: "• …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE