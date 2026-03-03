BÖRSE HEUTE: Eskalation im Persischen Golf belastet Märkte weltweit (03.03.2026)

Börse heute: Krieg im Persischen Golf erschüttert die Märkte ?? Die Börse heute steht ganz im Zeichen der weiteren Eskalation im Persischen Golf. Israel und die USA setzen ihre Angriffe auf Iran im Rahmen der Operation "Epic Fury" fort, während Iran mit Angriffen auf US-Stützpunkte reagiert und Ölanlagen in der Region bedroht. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Militäroperation verlaufe planmäßig und könne noch vier bis fünf Wochen andauern. Zudem kündigte Iran die Schließung der Straße von Hormus an. Auch wenn diese formal offen bleibt, meiden zahlreiche Tanker die Region - mit direkten Auswirkungen auf den Ölmarkt. Die Börse aktuell reagiert entsprechend nervös und volatil. Vollständigen Artikel weiterlesen

