Gestern noch zählte Palantir zu den stärksten Werten am Markt. Am Dienstag dreht die Stimmung jedoch: Im US-Handel verliert die Aktie zeitweise mehr als zwei Prozent. Auslöser ist eine Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC.Mitgründer Peter Thiel plant demnach den Verkauf von zwei Millionen Aktien im Gesamtwert von rund 280 Millionen US-Dollar. Grundlage ist ein bereits im November 2025 vereinbarter Handelsplan. Komplett überraschend kommt der Schritt damit nicht - dennoch sorgt er kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär