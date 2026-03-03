Sieben neue KI-Bewertungen, die auf dem fünf Säulen umfassenden KI-Kompetenz-Framework von TestGorilla basieren, bieten Personalverantwortlichen eine wissenschaftlich fundierte Methode zur Bewertung von Fähigkeiten, die aus Lebensläufen nicht mehr hervorgehen.

TestGorilla, die kompetenzbasierte Einstellungsplattform, der Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen, hat heute eine Reihe neuer Bewertungen und Simulationstests vorgestellt, die speziell entwickelt wurden, um Talentakquise-Teams dabei zu helfen, die KI-Bereitschaft und KI-Kompetenz zu bewerten. Dies geschah im Anschluss an die Flaggschiff-Veranstaltung des Unternehmens: Hire for the AI Era.

Die Einführung fällt mit einer entscheidenden Veränderung in der Einstellungslandschaft zusammen. Wouter Durville, Mitbegründer und CEO von TestGorilla, stellte auf der Veranstaltung Daten vor, die diese Veränderung verdeutlichen: 70 der Unternehmen geben an, KI in ihre Kernbelegschaft integriert zu haben, und 71 der Führungskräfte legen bei der Personalbeschaffung mehr Wert auf KI-Kenntnisse als auf langjährige Erfahrung. Obwohl 95 der Unternehmen KI-Kenntnisse als aktiven Einstellungsfaktor nennen, basieren die meisten bestehenden Einstellungsprozesse nach wie vor auf einer Vor-KI-Realität. Wie Durville feststellte: "KI hat die Signale bei der Personalbeschaffung nachhaltig verändert.

Die Wissenschaft hinter den Bewertungen: TestGorillas AI Fluency Framework

Alle neuen Produkte basieren auf TestGorillas proprietärem fünf Säulen umfassendem AI Fluency Framework, das vom internen Team aus Organisationswissenschaftlern und Psychologen des Unternehmens entwickelt wurde. Das Framework definiert KI-Kompetenz nicht als eine einzelne Fähigkeit, sondern als fünf messbare Dimensionen, die zusammen bestimmen, ob ein Kandidat in einem KI-gestützten Arbeitsumfeld effektiv und verantwortungsbewusst arbeiten kann:

KI-Kompetenz: Die grundlegende Fähigkeit, effektiv mit KI-Tools zu arbeiten.

Die grundlegende Fähigkeit, effektiv mit KI-Tools zu arbeiten. Lernfähigkeit und digitale Agilität: Die Fähigkeit, schnell zu lernen, zu verlernen und sich an neue Tools anzupassen, wenn sich die Technologie weiterentwickelt.

Die Fähigkeit, schnell zu lernen, zu verlernen und sich an neue Tools anzupassen, wenn sich die Technologie weiterentwickelt. Systemisches Denken und Problemlösung: Die Fähigkeit zu verstehen, wie KI in einen größeren Arbeitsablauf passt, Probleme in Komponenten zu zerlegen, das richtige Tool auszuwählen und zu wissen, wo KI eingesetzt werden sollte und wo nicht.

Die Fähigkeit zu verstehen, wie KI in einen größeren Arbeitsablauf passt, Probleme in Komponenten zu zerlegen, das richtige Tool auszuwählen und zu wissen, wo KI eingesetzt werden sollte und wo nicht. Ethik und verantwortungsvoller Umgang: Das Urteilsvermögen, KI transparent und verantwortungsbewusst einzusetzen zu wissen, wann der Mensch einbezogen werden muss und wie man verantwortungsbewusst handelt.

Das Urteilsvermögen, KI transparent und verantwortungsbewusst einzusetzen zu wissen, wann der Mensch einbezogen werden muss und wie man verantwortungsbewusst handelt. Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI: Die Fähigkeit, reibungslos mit KI zusammenzuarbeiten und zu wissen, wann man sich auf die Maschine verlassen und wann man selbst das Ruder übernehmen muss.

"KI-Kompetenz ist nicht nur eine Frage der technischen Umsetzung", so Durville. "Es geht um das Zusammenspiel aller fünf Aspekte, und das Gute daran ist, dass man sie alle messen kann."

KI-Videointerviews und Simulationstests

TestGorilla hat zwei neue KI-Videointerview-Bewertungen eingeführt, die direkt auf diesem Rahmenwerk aufbauen:

Lernagilität: Bewertet die Fähigkeit eines Bewerbers, sich anzupassen, Feedback zu reflektieren und dynamisch zu lernen. Das sind wesentliche Voraussetzungen für jede Position, in der sich Tools und Erwartungen schnell ändern.

Bewertet die Fähigkeit eines Bewerbers, sich anzupassen, Feedback zu reflektieren und dynamisch zu lernen. Das sind wesentliche Voraussetzungen für jede Position, in der sich Tools und Erwartungen schnell ändern. KI-Bereitschaft: Bewertet die Fähigkeit eines Bewerbers, KI-Tools am Arbeitsplatz verantwortungsbewusst zu nutzen, sich daran anzupassen und mit ihnen zu arbeiten.

Darüber hinaus wurden über 70 bestehende KI-Videointerviews aktualisiert, um ein bis zwei Fragen zur KI-Kompetenz direkt in die rollenspezifische Bewertung einzubetten. Eine Branchenneuheit, bei der die KI-Bereitschaft auf Rollenniveau in großem Maßstab bewertet wird.

Außerdem stehen nun fünf neue Simulationstests zur Verfügung, die dieselbe dialogorientierte KI-Technologie wie die Videointerviews von TestGorilla verwenden: Algorithmisches Denken, B2B-Kundenbetreuung, Konfliktmanagement für Kundenerfolg, Soft Skills für Kundenerfolg und technische Zusammenarbeit.

"Der Lebenslauf wurde für eine Welt vor der KI entwickelt", sagte Durville. "Die Aktualisierung Ihrer Einstellungsprozesse ist nicht mehr optional. Nur so können Sie das Vertrauen in Ihre Signale wiederherstellen und großartige Mitarbeiter einstellen."

Alle neuen Funktionen sind ab sofort auf der TestGorilla-Plattform verfügbar.

Über TestGorilla

TestGorilla ist eine globale Plattform zur Talentsuche, die Arbeitgebern dabei hilft, Bewerber auf der Grundlage nachgewiesener Fähigkeiten zu finden und einzustellen. Mit einem Pool von über 2 Millionen Bewerbern mit geprüften Fähigkeiten, über 350 wissenschaftlich fundierten Bewertungen und KI-gestützter Suche und Bewertung bieten wir Unternehmen eine schnellere, fairere und intelligentere Möglichkeit der Personalbeschaffung.

Seit dem Start im Jahr 2020 haben mehr als 60.000 Unternehmen TestGorilla genutzt, und die Plattform bewertet mittlerweile jährlich 7 Millionen Kandidaten. Unsere Vision ist es, durch kompetenzbasierte Einstellungen eine Milliarde Menschen in ihren Traumjob zu bringen.

