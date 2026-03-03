Swiss Advanced Vision gibt neue klinische Erkenntnisse bekannt, die die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit seiner Lucidis-Intraokularlinse (IOL) bestätigen und seine Position als bahnbrechende Lösung in der Premium-Kataraktchirurgie stärken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Linsen mit erweiterter Tiefenschärfe bietet Lucidis eine vollständige Sehleistung, die mit einer Premium-Trifokal-IOL vergleichbar ist bei gleichzeitiger Erhaltung der Kontrastempfindlichkeit und Sehqualität sowie Minimierung von Nebenwirkungen wie Halos und Blendung, die Kennzeichen seines patentierten vollständig refraktiven Designs sind.

Eine aktuelle, von Fachkollegen begutachtete Studie mit dem Titel "Comparative Analysis of Visual Outcomes Between Lucidis 108M (EDOF) and PhysIOL BVI FineVision (Diffractive) IOLs Using Defocus Curve Measurements" von H. Naftali, W. Nasser und M. Naftali liefert überzeugende Vergleichsdaten. Die Ergebnisse zeigen, dass Lucidis eine Defokussierungskurve erzielt, die der einer führenden diffraktiven Trifokallinse bemerkenswert nahe kommt und eine ausgezeichnete Fern-, Zwischen- und funktionelle Nahsicht demonstriert. Diese Ergebnisse bestätigen das einzigartige optische Konzept hinter Lucidis, das eine sphärische monofokale Basis mit dem Instant-Focus-Refraktionselement kombiniert, das entwickelt wurde, um die Tiefenschärfe zu erweitern und Dysphotopsie deutlich zu reduzieren.

Über die in der Naftali-Studie hervorgehobenen klinischen Ergebnisse hinaus positioniert die von Joaquin Fernandez, PhD, geleitete funktionelle Klassifizierungsforschung Lucidis eindeutig in der Kategorie der Vollbereichs-IOLs (FRoF). Dieser Arbeit zufolge bietet Lucidis eine gleichbleibende Sehschärfe in allen Entfernungen und unterstützt damit Chirurgen, die nach einer Premium-Lösung suchen, die eine hohe Unabhängigkeit von Brillen bei hoher Patientenzufriedenheit bietet.

Lucidis wird in der Schweiz nach höchsten Präzisionsstandards entwickelt und hergestellt. Sein refraktives Design bietet eine Alternative zu multifokalen Technologien für Patienten, die kompromisslose Leistung verlangen. Mit seiner mechanischen Stabilität im Kapselsack und seinen konsistent vorhersagbaren refraktiven Ergebnissen wird Lucidis zunehmend als Premium-Referenz auf den internationalen Märkten anerkannt.

"Da die Nachfrage nach Brillenunabhängigkeit wächst, wird der Bedarf an fortschrittlichen, zuverlässigen und gut verträglichen Lösungen immer wichtiger", sagt Swiss Advanced Vision. "Lucidis ermöglicht es Chirurgen, ihren Patienten mit Zuversicht ein erstklassiges Erlebnis zu bieten uneingeschränktes Sehen, visuelle Qualität und ein außergewöhnliches Sicherheitsprofil."

Seit 2009 entwickelt und vermarktet SAV-IOL weltweit fortschrittliche EDOF IOLs. Die Linsen LUCIDIS und EDEN, die mit der Instant-Focus-Technologie ausgestattet sind, bieten kontinuierliches Sehen im Nah-, Zwischen- und Fernbereich.

