Trump sichert Öltransporte im Persischen Golf: USA bieten Risiko-Versicherungen an und eskortieren Tanker bei Bedarf durch die Straße von Hormus.US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Maßnahme zum Schutz des internationalen Ölhandels ergriffen. Wie er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt gab, hat er die US-Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFC) angewiesen, eine politische Risiko-Versicherung sowie finanzielle Garantien für den gesamten maritimen Handel im Persischen Golf bereitzustellen. Besonders betont wurde dabei der Schutz von Energietransporten. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. "Diese Versicherung wird für alle Reedereien zur …
