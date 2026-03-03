Der Goldpreis ist am Dienstag nach einem guten Start unter Druck geraten. Eine Feinunze Gold kostete zuletzt 5.117,65 Dollar - knapp vier Prozent weniger als am Vortag. Der Silberpreis rutschte sogar um fast sieben Prozent auf 83,49 Dollar ab. Minenwerte gerieten sogar reihenweise zweistellig unter die Räder.Zum Wochenstart hatten die Edelmetalle zunächst noch deutlich zugelegt. Und auch am Dienstagmorgen sah es noch positiv für die Gold und Co aus. Auslöser war der Stärke war die Eskalation im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
