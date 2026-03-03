DJ INDEXÄNDERUNG: Palfinger zurück im ATX, Voestalpine in den ATX five aufgenommen

WIEN--Durch die halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indizes im Rahmen des Indexkomitees kommt es zu einer Änderung in der Zusammensetzung des ATX. Palfinger kehrt erstmals seit 2010 wieder in den österreichischen Leitindex zurück und ersetzt CPI Europe. Auch im ATX five - der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst - ergibt sich eine Anpassung: Voestalpine kommt in den Index und löst Verbund ab. Die Zusammensetzung des ATX ergibt sich aus zwei zentralen Kriterien: dem durchschnittlichen täglichen Aktienumsatz (Liquidität) und den frei handelbaren Unternehmensanteilen am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).

Zudem ergab die Index-Überprüfung eine Änderung des Streubesitzfaktors bei Strabag, der von 0,2 auf 0,3 angehoben wird. Der Streubesitzfaktor bildet die Gewichtung des Streubesitzes - also den Anteil der frei handelbaren Aktien - in den Indizes der Wiener Börse ab. Beteiligungen unter 4 Prozent gelten dabei als Streubesitz. Je höher der Streubesitz und somit der Faktor, desto stärker das Gewicht der Aktie im Index. Sämtliche Änderungen werden per 23. März wirksam. Die nächste planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung österreichischer Indizes erfolgt im September 2026, die Streubesitzfaktoren werden im Juni 2026 erneut aktualisiert.

