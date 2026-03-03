Das Self-Service-Portal ermöglicht Unternehmen den sofortigen Zugriff auf und die Bereitstellung von bewährten Partnerintegrationen, Tools und Services

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, hat heute Armis Marketplace vorgestellt, eine digitale Plattform, auf der Sicherheitsteams Lösungen finden, evaluieren und implementieren können, die sich nahtlos in ihre bestehenden Armis-Implementierungen integrieren lassen. Der zentralisierte Zugriff des Portals auf Integrationen vertrauenswürdiger Partner ermöglicht es Armis-Kunden, die Effektivität von Lösungen in ihren eigenen Umgebungen schneller zu überprüfen.

"Der eigentliche Engpass für Sicherheitsteams besteht heute nicht darin, neue Tools oder Dienste zu entdecken, sondern darin, diese zu validieren", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Der Armis Marketplace ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Teams, die Beschaffungszeit von Wochen auf Stunden zu verkürzen und in Rekordzeit vom Proof of Concept zur Bereitstellung überzugehen. Dadurch können Unternehmen ihre Umgebung sichern und sich auf das Wesentliche konzentrieren."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktplätzen, die lediglich Partnerlösungen auflisten, ohne den vollständigen Kontext dessen zu liefern, was am wirkungsvollsten wäre, bietet der Armis Marketplace eine kuratierte Auswahl an Partnerintegrationen, Tools und Dienstleistungen. Durch die Überprüfung, wie gemeinsame Lösungen mit der individuellen Risikolage und der Asset-Landschaft eines Unternehmens interagieren, können Sicherheitsteams ihre Technologie-Stacks optimieren und fundiertere geschäftliche Entscheidungen treffen.

"Acalvio freut sich, zu den ersten Partnern zu gehören, die auf dem Armis Marketplace vorgestellt werden", sagte Ram Varadarajan, CEO von Acalvio Technologies. "Armis bietet eine unübertroffene Transparenz in Bezug auf OT- und cyber-physische Anlagen, und der Marketplace ermöglicht es uns, sofort zu demonstrieren, wie Acalvio dies mit einer auf Täuschung basierenden, präemptiven Verteidigung ergänzt. Durch die Bereitstellung greifbarer, datengestützter Werte im Voraus ermöglichen wir es unseren gemeinsamen Kunden, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber immer raffinierteren, KI-gesteuerten Bedrohungen reibungslos zu stärken."

Neben dem optimierten Zugriff auf Partnerlösungen können Kunden die datengestützten Erkenntnisse des Portals nutzen, um Berichte zu wichtigen Themen wie externen Risiken und Quantifizierung von Cyberrisiken zu erstellen. Dies hilft ihnen, effizienter zu arbeiten und ihre Schutzmaßnahmen zu verstärken. Unternehmen können außerdem vorrangigen Zugang zu neuen, innovativen Armis-Angeboten und -Erweiterungen beantragen.

"Kunden können ihre wichtigsten Ressourcen mit unserer umfassenden KI-gestützten Plattform zum Management von Cyberrisiken schützen. Der Armis Marketplace erweitert diese Fähigkeiten, um die Ausfallsicherheit und den Wert ihrer Technologie-Stacks zu gewährleisten", fügte Izrael hinzu. "Es ist eine natürliche Weiterentwicklung unseres Engagements, Unternehmen und Regierungen weltweit dabei zu unterstützen, Risiken zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und ihre allgemeine Sicherheitslage zu stärken. Unsere oberste Priorität ist es weiterhin, unseren Kunden das zu bieten, was sie benötigen, um ihre Angriffsfläche zuverlässig zu schützen."

Der Armis Marketplace ist jetzt für alle bestehenden Armis-Kunden verfügbar. Erfahren Sie mehr in unserem Blog.

