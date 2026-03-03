Die Übernahme erweitert Cartas KI-basiertes ERP-System für privates Kapital und schafft eine Plattform auf institutionellem Niveau für Deal-Teams und Fundraising-Experten, um die Kapitalgeschwindigkeit zu erhöhen

Carta, das weltweit erste vollständig vernetzte System für privates Kapital, gab heute die Übernahme von ListAlpha bekannt, einer KI-gestützten CRM- und Relationship-Intelligence-Plattform. Die Übernahme markiert die Einführung von Carta CRM, einer bedeutenden Erweiterung von Carta ERP, die die Front-to-Back-Office-Workflows für die privaten Märkte weiter vereinheitlicht.

Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften haben lange Zeit fragmentiert gearbeitet, wobei sie den Kontext ihrer Beziehungen in isolierten CRM-Systemen verwahrten, während die Daten zur Fondsperformance in Backoffice-Ledgern gespeichert blieben. Dieser Informationssilo beeinträchtigt stillschweigend die Transparenz für Deal-Teams und GPs, was zu einer Verlangsamung der Teams und einer Verringerung der Kapitalgeschwindigkeit führt.

Durch die Integration des spezialisierten CRM von ListAlpha direkt in das Carta-Ökosystem können Unternehmen Front-Office-Informationen und Back-Office-Ausführung auf einer einzigen Plattform vereinen. Tatsächlich bietet Carta nun das branchenweit erste umfassende ERP-System für privates Kapital, das den gesamten Investitionslebenszyklus verwaltet und die Arbeitsabläufe von der ersten Kontaktaufnahme mit Investoren und der Suche nach Investitionsmöglichkeiten über das Portfoliomanagement bis hin zur endgültigen Ausschüttung bei einem erfolgreichen Exit nahtlos miteinander verbindet.

"Im vergangenen Jahr habe ich über unsere Umstellung auf ein vertikales ERP-System für private Märkte berichtet das NetSuite für unsere Branche. Wir verfügten zwar über die Kernfunktionen für Buchhaltung und Datenspeicherung, jedoch fehlte uns die Front-Office-Engine", erklärte Henry Ward, Chief Executive Officer von Carta. "So wie die Fondsverwaltung für CFOs und Finanzteams unverzichtbar ist, ist CRM das grundlegende Produkt für GPs, Deal-Teams und IR-Teams. Durch die Integration von ListAlpha in das Carta ERP schließen wir die Lücke zwischen Beziehungskontext und Fondsrealität. Jetzt können Unternehmen ihren gesamten Fondslebenszyklus, von der Idee über die Investition bis hin zur Ausschüttung, an einem Ort verwalten."

Eine Plattform, zwei Fronten: Brückenschlag zwischen dem Deal-Team und IR

Im Gegensatz zu herkömmlichen, reibungsintensiven CRMs, die für Deal-Teams oft wie eine Datenerfassungssteuer wirken, ist das vernetzte CRM von Carta eine vielseitig einsetzbare Engine, die für die risikoreichen "Many-to-Many"-Beziehungen des privaten Kapitals entwickelt wurde. Es dient als Bindeglied zwischen den Sourcing-Bemühungen des Deal-Teams und den Fundraising-Bemühungen des IR-Teams:

ForDeal-Teams: CRM wird zu einem proaktiven Beschaffungsinstrument. Durch die Automatisierung der Interaktionserfassung in Outlook und Google Workplace nutzen Vertriebsteams ein vernetztes CRM, um proprietäre Leads zu identifizieren, Ziele über den gesamten Trichter hinweg zu verfolgen und mithilfe von KI innerhalb von Sekunden Ein-Seiten-Dokumente für den Investitionsausschuss zu erstellen.

CRM wird zu einem proaktiven Beschaffungsinstrument. Durch die Automatisierung der Interaktionserfassung in Outlook und Google Workplace nutzen Vertriebsteams ein vernetztes CRM, um proprietäre Leads zu identifizieren, Ziele über den gesamten Trichter hinweg zu verfolgen und mithilfe von KI innerhalb von Sekunden Ein-Seiten-Dokumente für den Investitionsausschuss zu erstellen. Für Investorenbeziehungen: Investor-Relations-Teams (IR) können nun präzise präsentieren. Durch die Synchronisierung der Live-Buchhaltungsdaten aus dem Carta-Ledger direkt mit den Aufzeichnungen der Kommanditisten (LP) können IR-Fachleute Echtzeitkennzahlen wie IRR, TVPI und DPI zusammen mit Kontaktnotizen einsehen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie mit absoluter Zuversicht in jedes Meeting gehen und in der Lage sind, Chancen mit dem Appetit und der Liquidität der LP abzustimmen.

Das KI-gestützte CRM: Einheitliche Intelligenz für privates Kapital

Carta CRM bietet mittelständischen bis großen Unternehmen Zugang zu einem Finanzsystem, das darauf ausgelegt ist, jede Interaktion zu modernisieren, einschließlich:

Beziehungsintelligenz und automatisierte Erfassung auf institutionellem Niveau: Durch native Integrationen mit Outlook, Gmail und Kalender entfällt die manuelle Dateneingabe. Jedes Meeting, jede E-Mail und jede Rückmeldung wird automatisch protokolliert, wodurch individuelle Netzwerke zu einem dauerhaften unternehmensweiten Kapital werden und Missverständnisse aufgrund unkoordinierter Kontaktaufnahmen vermieden werden.

Durch native Integrationen mit Outlook, Gmail und Kalender entfällt die manuelle Dateneingabe. Jedes Meeting, jede E-Mail und jede Rückmeldung wird automatisch protokolliert, wodurch individuelle Netzwerke zu einem dauerhaften unternehmensweiten Kapital werden und Missverständnisse aufgrund unkoordinierter Kontaktaufnahmen vermieden werden. Echtzeit-Fondsperformance, direkt mit den LP-Aufzeichnungen synchronisiert: Die Live-Synchronisierung zwischen Carta Ledger und dem CRM beseitigt die "Fragmentierung" von privatem Kapital. IR-Teams können sofort Live-Kennzahlen darunter IRR, TVPI, DPI und Carry direkt in den LP-Datensätzen anzeigen, um innerhalb von Sekunden datengestützte Antworten zu liefern.

Die Live-Synchronisierung zwischen Carta Ledger und dem CRM beseitigt die "Fragmentierung" von privatem Kapital. IR-Teams können sofort Live-Kennzahlen darunter IRR, TVPI, DPI und Carry direkt in den LP-Datensätzen anzeigen, um innerhalb von Sekunden datengestützte Antworten zu liefern. KI-gestützte Geschäftsbewertung und IC-fähige Ergebnisse: Mithilfe eines spezialisierten KI-Agenten und einer MCP-Serverarchitektur können Deal-Teams jahrelange Daten abfragen, um proprietäre Leads zu identifizieren und Ziele anhand qualitativer Bewertungen zu bewerten, um in weniger als 10 Sekunden ein "Investment Committee One-Pager" zu erstellen.

Mithilfe eines spezialisierten KI-Agenten und einer MCP-Serverarchitektur können Deal-Teams jahrelange Daten abfragen, um proprietäre Leads zu identifizieren und Ziele anhand qualitativer Bewertungen zu bewerten, um in weniger als 10 Sekunden ein "Investment Committee One-Pager" zu erstellen. Eine einzige, flexible Lösung von der Beschaffung bis zum Exit: Das CRM bietet anpassbare Deal- und Fundraising-Pipelines in einer Cloud-Umgebung auf Finanzniveau. Dies gewährleistet die Einhaltung führender Sicherheitsstandards der Branche und ermöglicht gleichzeitig sofortige Rückverfolgungen von CRM-Notizen zu den zugrunde liegenden Fondsdaten.

"Der Beitritt zu Carta stellt für das Team von ListAlpha ein spannendes neues Kapitel dar", erklärte Ihar Valodzin, Gründer und Chief Executive Officer von ListAlpha. "Die meisten Unternehmen sind mit dem manuellen Abgleich zwischen ihrem CRM und bestehenden Datensilos unzufrieden. Durch die Vereinheitlichung der unternehmensweiten Interaktionen mit Echtzeit-Wirtschaftsdaten von Carta bieten wir Investoren die Möglichkeit, auf ein gemeinsames institutionelles Gedächtnis zurückzugreifen sei es, um proprietäre Leads zu identifizieren oder um innerhalb von Minuten statt Tagen auf LPs zu reagieren."

In den kommenden Monaten wird die Technologie von ListAlpha vollständig in die Plattform von Carta integriert werden. Bestehende Kunden von ListAlpha können nun die gesamte Leistungsfähigkeit des Carta-Ökosystems nutzen, darunter erstklassige Fondsverwaltung, Steuerlösungen und Compliance-Tools, denen bereits fast 9.000 Fonds mit einem Vermögen von über 203 Milliarden US-Dollar vertrauen.

