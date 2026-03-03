Gestern noch präsentierten sich die US-Börsen erstaunlich robust. Mit einem Tag Verzögerung haben nun aber auch sie die Folgen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Vor allem der deutliche Anstieg der Öl- und Gaspreise schürte zu Beginn neue Konjunktur- und Inflationssorgen. Dennoch blieben die Verluste am Ende im Rahmen.Die US-Börsen haben mit einem Tag Verzögerung die Folgen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Sorgen vor einem länger andauernden Konflikt zwischen den USA und Iran sorgten für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
