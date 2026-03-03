EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.



03.03.2026 / 22:32 CET/CEST

Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.

Sevenum, die Niederlande, 3. März 2026. Der Vorstand der Redcare Pharmacy N.V. hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 festgelegt: Wachstum des Konzernumsatzes von 13% bis 15%.

Rx-Umsätze in Deutschland von mehr als EUR 670 Mio.

Wachstum der Non-Rx-Umsätze von 8% bis 10%.

Bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5%.

