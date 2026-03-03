Anzeige
Dow Jones News
03.03.2026 22:57 Uhr
343 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Iran-Krieg holt Wall Street ein - Öl zieht weiter an

DOW JONES--Nachdem die US-Börsen am Vortag noch kaum auf den neuen Krieg im Iran reagierten hatten, hat der weitere Kreise ziehende Konflikt Wall Street am Dienstag eingeholt. Zunehmend machte sich Nervosität breit, was auch an den steigenden Volatilitätsindizes erkennbar wurde. Zur Kriegs- hat sich nun Inflationsangst gesellt. Denn die Ölpreise setzten ihren rasanten Anstieg fort, wenngleich sie von den Tageshochs zurückkamen. Für etwas Entspannung sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, laut denen die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,8 Prozent auf 48.501 Punkte. Der S&P-500 gab 0,9 Prozent auf 6.816 nach, der Nasdaq-Composite fiel um 1 Prozent. An der Nyse wurden 628 (Montag: 1.561) Kursgewinner gesehen, denen 2.143 (1.201) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 44 (69) Titel.

Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Straße von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl. Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern. Die Preise für die Ölsorten Brent und WTI stiegen um mehr als 4 Prozent an.

Die zunehmenden Inflationsgefahren und daraus resultierenden schwindenden Zinssenkungshoffnungen ließen am US-Anleihemarkt die Renditen weiter steigen. Die Rendite zehnjähriger Titel legte um 1 Basispunkt auf 4,06 Prozent zu. Am frühen Montag stand die Zehnjahresrendite noch unter 4 Prozent.

Der Dollar profitierte von seinem Ruf als Fluchtwährung und wertete weiter auf. Mit dem Dollarindex ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der Euro wertete auf 1,1617 Dollar ab. Gold gab anfängliche Gewinne ab. Der Preis für die Feinunze sackte um 4,2 Prozent ab. Hier dürfte der festere Dollar bzw. die nachlassende Zinssenkungsfantasie belastet haben.

Wichtige US-Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Unternehmensnachrichten waren ebenfalls rar. Die steigenden Öl- und Gaspreise weckten neben Inflations- auch Konjunktursorgen und somit die Befürchtung einer geringeren Nachfrage. Exxon Mobil verloren 1,5 Prozent.

Bei den am Vortag stark gefragten Rüstungsaktien wurden Gewinne mitgenommen. RTX verbilligten sich um 2,7 und Northrop Grumman um 1,1 Prozent. Die Aktien von Fluggesellschaften konnten sich stabilisieren. American Airlines fielen um weitere 0,5 Prozent, United Airlines um 0,6 Prozent, während Delta Air Lines sogar 0,5 Prozent fester schlossen. Die Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Carnival gab um 2,1 Prozent nach.

Die Bilanzsaison in den USA ist schon fast beendet. Als einer der Nachzügler legte Target Geschäftszahlen für das vierte Quartal vor, die besser ausfielen als angenommen. Die Aktie des Einzelhändlers stieg um 6,7 Prozent. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      48.501,27  -0,8  -403,51    48.904,78 
S&P-500     6.816,63  -0,9   -64,99    6.881,62 
NASDAQ Comp  22.516,69  -1,0  -232,17    22.748,86 
NASDAQ 100   24.720,08  -1,1  -272,52    24.992,60 
 
 
US-Treasuries   Rendite +/-   Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,50 +0,02    3,60      3,47 
5 Jahre       3,64 +0,02    3,72      3,60 
10 Jahre      4,06 +0,01    4,12      4,03 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr 
EUR/USD      1,1613  -0,6  -0,0074     1,1687     1,1674 
EUR/JPY      183,12  -0,4  -0,8000     183,92    184,1100 
EUR/CHF      0,9073  -0,4  -0,0035     0,9108     0,9114 
EUR/GBP      0,8692  -0,3  -0,0025     0,8717     0,8737 
USD/JPY      157,65  +0,2   0,3100     157,34    157,7000 
GBP/USD      1,3357  -0,4  -0,0048     1,3405     1,3361 
USD/CNY      6,8996  +0,3   0,0175     6,8821     6,8821 
USD/CNH      6,9183  +0,3   0,0181     6,9002     6,9117 
AUS/USD      0,704  -0,7  -0,0051     0,7091     0,7059 
Bitcoin/USD  68.030,84  -2,0 -1.400,09    69.430,93   69.554,83 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     74,66  +4,8    3,43      71,23 
Brent/ICE     81,11  +4,3    3,37      77,74 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.103,28  -4,2  -223,54    5.326,82 
Silber       82,54  -7,7   -6,89      89,44 
Platin     2.092,50  -9,1  -210,40    2.302,90

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 16:21 ET (21:21 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
