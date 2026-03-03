Umfrage: 98 der professionellen Investoren planen mehr aktive ETF-Allokationen und fast alle würden Private Markets ETFs in Betracht ziehen.

Brown Brothers Harriman (BBH) Investor Services' 13. jährliche Global ETF Investor Umfrage unter institutionellen Anlegern, Fondsmanagern und Finanzberatern zeigt starkes Interesse an neuen ETF-Strukturen, obwohl Investoren sich wegen des volatilen Marktes wieder auf Fundamentalwerte konzentrieren. Die diesjährigen Ergebnisse legen offen, dass 96 % der Anleger ihre ETF-Allokationen in den kommenden 12 Monaten erhöhen möchten, was dem hohen Niveau des Vorjahres entspricht. Dies beweist die wichtige Rolle von ETF-Strukturen für Portfolios in Zeiten unsicherer Märkte.

Investoren schichten Portfolios zugunsten von mehr aktiven ETFs um: 53 % werden indexbasierte ETF-Allokationen verringern und fast die Hälfte wird Index- und aktiv gemanagte Investmentfonds zurückfahren. Aktive ETF-Assets nähern sich der 2-Billionen-Grenze, 94 % glauben, dass in zehn Jahren die Marke $10 Billionen erreicht wird und 77 % erwarten diesen Meilenstein bereits in sieben Jahren.

"ETF-Emittenten stellen sich auf die Bedürfnisse der heutigen Investoren ein", sagte Tim Huver, Managing Director des ETF Servicing Teams beim BBH. "Die nächste Wachstumsphase bei ETF wird ganz anders aussehen als die vorherige Dekade, mit einem Schwerpunkt auf dem aktiven Management, neuen Asset-Klassen und den operativen Fähigkeiten für den Support von komplexeren Strategien."

Der Appetit auf Innovationen wächst: 82 % würden ETF-Aktiengattungen von Investitionsfonds in Betracht ziehen und 99 % sind offen für Private Markets ETFs, was die Nachfrage nach besserem Zugang und höherer Effizienz beweist.

Weitere wichtige Erkenntnisse

63 % möchten mit mehr ETF-Emittenten zusammenarbeiten.

möchten mit mehr ETF-Emittenten zusammenarbeiten. 65 % sagen, ETF-Emittenten zeichnen sich durch ausgezeichneten Kundenservice und -support aus.

sagen, ETF-Emittenten zeichnen sich durch ausgezeichneten Kundenservice und -support aus. 58 % glauben nicht, dass Tokenisierung die Finanzmärkte grundlegend verändern wird.

glauben nicht, dass Tokenisierung die Finanzmärkte grundlegend verändern wird. 17 % planen, in Krypto-ETFs zu investieren, obgleich die Vorhersagen für das Abschneiden von Krypto-Assets seit vergangenem Jahr stark gesunken sind.

planen, in Krypto-ETFs zu investieren, obgleich die Vorhersagen für das Abschneiden von Krypto-Assets seit vergangenem Jahr stark gesunken sind. Investoren erwarten mehr Allokationen zu Dividenden-/Gewinn- (33 %) Branchen-/Themen- (28 %) Mit-Festem Ergebnis- (26 %) und Money Market-ETFs (20 %)

Branchen-/Themen- Mit-Festem Ergebnis- und Money Market-ETFs Es gibt weiterhin regionale Trends: Die USA führen bei ETFs, in China ist ein deutliches Wachstum zu verzeichnen und Europa konzentriert sich auf Gewinn, Diversifikation und Risikomanagement in einem Umfeld, das von regulatorischen Veränderungen geprägt ist.

Die Branchenexperten Deborah Fuhr (ETFGI) und Elias Haddad (BBH) erläutern weitere Erkenntnisse zu Wachstum von aktiven ETFs, Markttrends und dem Einfluss von makroökonomischen Faktoren auf die ETF Flows im Jahr 2026.

Die gesamte Umfrage 2026 Global ETF Investor Survey ist auf BBH.com verfügbar. Die Umfrage wurde von Wakefield Research im Namen von BBH durchgeführt. Befragt wurden 325 professionelle ETF-Investoren aus den USA, China und Europa, darunter institutionelle Investoren, Finanzberater, Fondsmanager, Privatbanken und Vermögensmanager.

Über Brown Brothers Harriman (BBH)

Brown Brothers Harriman (BBH) ist eine global tätige Firma für Finanzdienstleistungen, die bekannt ist für ihren Premiumservice und ihre Fachkenntnisse. Seit mehr als 200 Jahren unterstützt BBH seine Kunden dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern, gezielt Innovationen umzusetzen und im Finanzmarkt erfolgreich zu agieren. In mehr als 90 Märkten und mit 18 Niederlassungen weltweit sind 6.000 Mitarbeiter für die Kunden tätig. Als Private Partnership ist BBH so strukturiert, dass die Kunden und deren langfristiger Erfolg an erster Stelle stehen.

BBH Investor Services ist ein führender Anbieter von Lösungen für Asset Management und Betriebsmodellen. Zielgruppen sind Assetmanager und Finanzinstitute. Zum Angebot gehören Treuhänderschaft, globale Steuerberatung, Depot- und Treuhänderdienste, Fondsmanagement, Verwaltung und Transferdienste. Die Lösungen für Betriebsmodelle umfassen das Management von Plattformen, Daten und Konnektivität in einer Umgebung mit offener Architektur. So können Kunden das Wachstum, die Resilienz und die operative Effizienz steigern und gleichzeitig das Berichtswesen und die Übersicht verbessern. BBH befasst sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ETFs.

Referenzen auf bestimmte Arten von Wertpapieren und Assetgattungen dienen lediglich Informationszwecken und sind nicht gedacht als Empfehlungen für Investitionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

