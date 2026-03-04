Der Meilenstein signalisiert die Umwandlung in ein dediziertes Nuklear-Fertigungszentrum zur Unterstützung der globalen Lieferkette von Westinghouse

Die Mangiarotti S.p.A., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Westinghouse Electric UK Holdings Limited, hat ihren Firmennamen in Westinghouse Electric Italy S.p.A. geändert.

Dieser Schritt bildet den neuesten Meilenstein des Unternehmens bei seiner Transformation zu einem dedizierten Nuklear-Fertigungszentrum, das die globale Westinghouse-Lieferkette weiter stärken soll. Westinghouse Electric Italy beschäftigt heute rund 300 hoch qualifizierte Fachkräfte und befindet sich inzwischen auf einem Kurs zu beträchtlichem Wachstum. Das Unternehmen unterstützt AP1000- und AP300-Projekte weltweit, unter anderem in den Vereinigten Staaten, Polen und Bulgarien. Darüber hinaus ist Westinghouse Italy auf die Fertigung von Schwermaschinen für nukleare Dampferzeugungssysteme (NSSS) spezialisiert, an globalen Kernfusionsprojekten beteiligt und erwartet, auch im italienischen Programm zur Wiederbelebung der Kernenergie eine Rolle zu übernehmen.

"Die Vollendung der Transformation unserer italienischen Fertigungsaktivitäten zu einer vollständigen kerntechnischen Anlage findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt, an dem Westinghouse die Stärkung seiner globalen Lieferkette fortsetzt, um mehrere AP1000-Projekte in Nordamerika und Europa zu realisieren", sagte Luca Oriani, President, APX, Westinghouse. "Mit seinem hervorragenden Talent und seinen unerreichten Fertigungsfähigkeiten ist Westinghouse Electric Italy bereit, unseren Kunden die entscheidenden Fachkompetenzen, Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, um weltweit neue Kernenergieprojekte auf den Weg zu bringen."

Westinghouse unterhält langjährige Beziehungen zu Italien, die bis ins Jahr 1957 zurückreichen, als das Unternehmen den Zuschlag für den Bau des Kernkraftwerks Enrico Fermi in Trino erhielt. Enrico Fermi war das erste italienische Kernkraftwerk und der dritte kommerziell betriebene Druckwasserreaktor der Welt.

Das 1930 gegründete Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit in Friaul-Julisch Venetien auf, indem es Explosivstoffe aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg neuen Verwendungen zuführte. Das Unternehmen expandierte schließlich in den Bereich der mechanischen Komponenten für Wasserkraftwerke, startete in den späten 1960er Jahren Aktivitäten im Öl- und Gassektor und trat mit der Akquisition von Ansaldo Camozzi im Jahr 2007 in die Nuklearindustrie ein. Westinghouse übernahm das Unternehmen 2014.

Westinghouse Electric Company ist die Zukunft der Energieversorgung und bietet global zuverlässig nukleare Technologien und Dienste. Westinghouse ist ein Pionier der Atomenergie und stellte 1957 den ersten kommerziellen Druckwasserreaktor bereit. Das Unternehmen hat in seiner Branche die meisten industriellen Atomenergiekraftwerke gebaut; seine Technologie bildet die Basis der Hälfte aller weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Mit mehr als 140 Jahren Erfahrung ist Westinghouse der bevorzugte Partner für fortschrittliche Technologien, die den gesamten Lebenszyklus der Atomenergie abdecken. Mehr Informationen finden Sie auf www.westinghousenuclear.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303424162/de/

Contacts:

media@westinghouse.com