Führendes Unternehmen in der Elektrifizierungstechnologie demonstriert erweiterte Fähigkeiten im Nieder- und Hochspannungsbereich auf der größten Baufachmesse Nordamerikas

ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektrifizierungstechnologie, wird neue Lösungsmöglichkeiten bei der Elektrifizierung industrieller Fahrzeuge auf der ConExpo/AGG präsentieren, die vom 3. bis 7. März in Las Vegas stattfindet.

Während die Elektrifizierung von Baumaschinen voranschreitet und sich zunehmend von kompakten Geräten auf größere, anspruchsvollere Anwendungen erstreckt, hat die ZAPI GROUP neue leistungsstärkere On-Board-DC/DC-Wandler, Inverter, Elektromotoren und Batterieladegeräte entwickelt, um diese Leistungsanforderungen zu erfüllen, wobei zusätzliche Nutzfunktionen im Rahmen eines kompakten Formfaktors kombiniert werden. Zu den vorgestellten Lösungen gehören:

Für Antriebsanwendungen: ein Hochvolt-Inverter der dritten Generation (ACH3) mit anpassbarer Steuerungssoftware zur Leistungssteigerung und eine Permanentmagnet-Elektromotorlösung (IMI) mit einem integrierten, flüssigkeitsgekühlten Leistungselektronik-Inverter (Traktionsinverter).

Was die Ladefähigkeit der Akkus betrifft, wird es neue hochleistungsfähige, flüssigkeitsgekühlte Hochspannungs-7,2-kW- und 22-kW-On-Board-Lösungen geben, die für 100-, 400- oder 800-V-Lithium-Ionen-Akkus entwickelt wurden. Die 7,2 kW-Lösung ist eine modulare 3-in-1-Lösung, die einen-1-kW-DC-DC-Wandler und eine EV-Ladestation kombiniert. Die 22-kW-Lösung ist eine modulare 4-in-1-Lösung, die einen 2-kW-DC-DC-Wandler, eine EV-Ladestation, DCFC (Direct Current Fast Charging) und einen PLC (Programmable Logic Controller) kombiniert.

Durch Abrundung des Ladegerätangebots wird es einen 22-kW-OBC-V2X-On-Board Charger (OBC) mit bi-direktionalem Lademodus, universeller Netzkompatibilität (UGC) und funktionalen Sicherheitsmerkmalen geben.

Darüber hinaus wird die ZAPI GROUP eine vollelektrische Dumper-Proof-of-Concept-Plattform vorstellen, die ihre integrierte Antriebsstrang-Integration und Elektrifizierungsmöglichkeiten präsentiert. Die Plattform kombiniert Motoren, Inverter, Ladesysteme und Ingenieurskompetenz der Gruppe, um einen traditionellen Diesel-Dumper in eine emissionsfreie Hochleistungsmaschine umzuwandeln. Der Prototyp unterstreicht die technische Stärke und die Verpflichtung der ZAPRI GROUP, Erstausrüstern (OEMs) schlüsselfertige, produktionsbereite Elektrifizierungslösungen für die nächste Generation von Baumaschinen zur Verfügung zu stellen.

"Mit einer langen Erfolgsgeschichte der Elektromobilität treibt die ZAPI GROUP Baumaschinnen und die Modernisierung und Steuerung der industriellen Sektoren in Richtung eines sichereren, effizienteren und produktiveren Betriebs voran", so Matteo Artioli, Global Sales Director, ZAPI GROUP. "Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Technologien, die die Elektrifizierung für unsere OEM-Kunden und Partner zugänglicher und skalierbarer machen."

Die Besucher der ConExpo/AGG 2026 können am Stand S-83617 der ZAPI GROUP (Las Vegas Convention Center South Hall) mehr über diese Lösungen erfahren.

ZAPI GROUP lädt alle Besucher der CONEXPO/CONAGG ein, an der bevorstehenden fünften jährlichen virtuellen Future of Electrification Konferenz am 21. und 22. April 2026 teilzunehmen. Die Veranstaltung wird sich auf Erfolge aus der Praxis und praktische Strategien zur Integration elektrischer Lösungen in verschiedenen Industriesektoren konzentrieren. Die Registrierung ist ab sofort unter www.futureofelectrification.org kostenfrei möglich.

Über die ZAPI GROUP

ZAPI GROUP gestaltet den Wandel zu einer vollelektrischen Zukunft mit einem hochintegrierten Produktportfolio, darunter Steuerungselektronik (Inverter), Elektromotoren und Hochfrequenz-Batterieladegeräte für den Einsatz in vollelektrischen und Hybridfahrzeugen. Wir bieten schlüsselfertige Systemintegration, autonome Navigationssoftware sowie Sicherheits- und Asset-Tracking-Lösungen für das Flottenmanagement. Zu unseren Unternehmen gehören Zapi, Inmotion, Schabmüller, Best Motor, Delta-Q, ZIVAN, Stercom, BlueBotics, Ubiquicom, ZTP und 4e Consulting.

Als globaler Elektrifizierungsführer mit umfassender Systemerfahrung, Innovationskraft und dem Anspruch, den Erfolg unserer Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute mehr als 1.700 Mitarbeitende weltweit und erzielt einen Jahresumsatz von über 700 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen unter www.zapigroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303911761/de/

Contacts:

Carley Gray, Communiqué PR

Tel.: (206) 282-4923 (Durchwahl -114)

E-Mail: zapigrouppr@communiquepr.com