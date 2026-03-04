Neue Erkenntnisse zeigen, dass die Eintrittsbarriere für komplexe Cyberkriminalität weggefallen ist

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud, hat heute seinen ersten 2026 Cloudflare Threat Report veröffentlicht. Dieser Bericht stützt sich auf das Fachwissen des Cloudforce One-Teams für Bedrohungsforschung und die Größe des globalen Netzwerks von Cloudflare, um eine grundlegende Neuausrichtung moderner Cyberangriffe aufzuzeigen. Die Daten zeigen, dass Angreifer DDoS-Angriffe in beispiellosem Ausmaß durchführen, KI-Systeme nutzen, um Schwachstellen auszunutzen, und weiterhin traditionelle Schwachstellen wie E-Mails angreifen, um Wege zu finden, sich "einzuloggen" statt "einzubrechen".

Der Bericht für das Jahr 2026 unterstützt Sicherheitsteams im Umgang mit neuen Bedrohungen und beschreibt detailliert die Taktiken und Trends hinter den durchschnittlich 230 Milliarden Bedrohungen, die Cloudflare täglich blockiert. Da KI es jedem erleichtert, komplexe Angriffe durchzuführen, agieren Bedrohungsakteure schneller denn je. Sie lassen nicht nur Websites abstürzen, sondern infiltrieren auch unbemerkt Gehaltsabrechnungssysteme und manipulieren Software, sodass diese ihnen vertraut. Bei der Sicherheit geht es nicht mehr darum, Fremde fernzuhalten, sondern darum, sicherzustellen, dass die Benutzer in Ihrem Netzwerk die sind, für die sie sich ausgeben.

"Hacker nutzen die Lücken, die durch fragmentierte, veraltete Bedrohungsinformationen entstehen. Bei Cloudflare haben wir das größte und umfassendste globale Sensornetzwerk aufgebaut, das uns einen direkten Einblick in Bedrohungen ermöglicht, die für andere unsichtbar sind", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Indem wir diese Erkenntnisse mit der Welt teilen, schließen wir die Lücken und verschaffen den Verteidigern wieder einen Vorteil. Das Ergebnis ist ein sichereres, zuverlässigeres Internet, in dem es für Hacker grundsätzlich schwieriger und kostspieliger ist, zu agieren."

Im vergangenen Jahr hat Cloudforce One Billionen von Netzwerksignalen sowie Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) von Bedrohungsakteuren analysiert, um die häufigsten Angriffsvektoren, Spionagetaktiken von Nationalstaaten und die realen Auswirkungen von KI auf Cyberangriffe aufzudecken. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

KI beseitigt die technischen Hindernisse für die Durchführung von Angriffen: Bedrohungsakteure nutzen Large Language Models (LLMs), um Netzwerke in Echtzeit abzubilden, neue Exploits zu entwickeln und hyperrealistische Deepfakes zu erstellen. Cloudforce One hat einen Bedrohungsakteur identifiziert, der KI einsetzte, um den Speicherort wertvoller Daten zu ermitteln. Dadurch konnte der Angreifer Hunderte von Unternehmenskunden kompromittieren hochvolumige SaaS-Anwendungen, mit denen mehrere Organisationen Ressourcen gemeinsam nutzen können in einem der folgenschwersten Angriffe auf die Lieferkette, die jemals beobachtet wurden.

Bedrohungsakteure nutzen Large Language Models (LLMs), um Netzwerke in Echtzeit abzubilden, neue Exploits zu entwickeln und hyperrealistische Deepfakes zu erstellen. Cloudforce One hat einen Bedrohungsakteur identifiziert, der KI einsetzte, um den Speicherort wertvoller Daten zu ermitteln. Dadurch konnte der Angreifer Hunderte von Unternehmenskunden kompromittieren hochvolumige SaaS-Anwendungen, mit denen mehrere Organisationen Ressourcen gemeinsam nutzen können in einem der folgenschwersten Angriffe auf die Lieferkette, die jemals beobachtet wurden. Chinesische Bedrohungsakteure tauschen breit angelegte Angriffe gegen Präzisionsschläge ein: Staatlich geförderte Akteure, insbesondere Salt Typhoon und Linen Typhoon, haben ihren Fokus auf nordamerikanische Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und IT-Dienstleister verlagert. Diese Akteure verlagern ihren Fokus von traditioneller Spionage hin zu einer dauerhaften Vorabpositionierung dem Einbau von Code in das Netzwerk oder System eines rivalisierenden Staates, um zukünftige Angriffe zu ermöglichen innerhalb der kritischen Infrastruktur der Vereinigten Staaten.

Staatlich geförderte Akteure, insbesondere Salt Typhoon und Linen Typhoon, haben ihren Fokus auf nordamerikanische Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und IT-Dienstleister verlagert. Diese Akteure verlagern ihren Fokus von traditioneller Spionage hin zu einer dauerhaften Vorabpositionierung dem Einbau von Code in das Netzwerk oder System eines rivalisierenden Staates, um zukünftige Angriffe zu ermöglichen innerhalb der kritischen Infrastruktur der Vereinigten Staaten. Unternehmensidentitäten werden manipuliert: Nordkoreanische Agenten nutzen KI-generierte Deepfakes und gefälschte Ausweise, um Einstellungsfilter zu umgehen und staatlich geförderte Arbeitskräfte direkt in die Gehaltslisten westlicher Unternehmen einzuschleusen. Mithilfe von "Laptop-Farmen" in den USA verschleiern diese Bedrohungsakteure ihren tatsächlichen Standort.

Nordkoreanische Agenten nutzen KI-generierte Deepfakes und gefälschte Ausweise, um Einstellungsfilter zu umgehen und staatlich geförderte Arbeitskräfte direkt in die Gehaltslisten westlicher Unternehmen einzuschleusen. Mithilfe von "Laptop-Farmen" in den USA verschleiern diese Bedrohungsakteure ihren tatsächlichen Standort. DDoS-Angriffe übersteigen die menschlichen Reaktionsmöglichkeiten: Groß angelegte Botnets wie Aisuru haben sich zu Bedrohungen auf nationaler Ebene entwickelt, die in der Lage sind, die Netzwerke ganzer Länder lahmzulegen. Mit Rekordangriffen von bis zu 31,4 Tbit/s erfordern diese Hochgeschwindigkeitsangriffe nun vollständig autonome Abwehrmaßnahmen.

"Bedrohungsakteure ändern ständig ihre Taktiken, suchen nach neuen Schwachstellen, die sie ausnutzen können, und nach Möglichkeiten, ihre Opfer zu überwältigen. Um nicht unvorbereitet zu sein, müssen Unternehmen von einer reaktiven Haltung zu einer Haltung übergehen, die auf Echtzeit-Informationen und umsetzbaren Erkenntnissen basiert", sagte Blake Darché, Head of Threat Intelligence, Cloudforce One bei Cloudflare. "Dieser Bericht ist ein Leitfaden, um das Ausmaß der Angriffe sowie die Veränderungen in der Vorgehensweise und den Techniken der Angreifer zu verstehen. Die Botschaft an die Verteidiger ist klar: Setzen Sie auf Intelligenz, um in einem Wettlauf, in dem es um mehr denn je geht, nicht ins Hintertreffen zu geraten."

Um mehr über den 2026 Cloudforce One Threat Intelligence Report zu erfahren, sehen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an:

2026 Cloudforce One Global Threat Report

Cloudforce One

Über Cloudforce One

Mit dem Ziel, das Internet zu schützen, nutzt Cloudforce One Telemetriedaten aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare, das etwa 20 des Internets schützt, um Bedrohungsforschung und operative Maßnahmen voranzutreiben und so kritische Systeme für Millionen von Organisationen weltweit zu schützen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Effektivität von Cloudforce One und anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen für Kunden von Cloudflare durch die Nutzung von Cloudforce One und anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Plänen und Zielen von Cloudflare für den 2026 Cloudflare Threat Report, das globale Netzwerk von Cloudflare sowie die Produkte und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung, zukünftige Aktivitäten, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Kommentare des CEO, des Leiters der Abteilung für Bedrohungsinformationen und anderer Personen von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare aufgeführt sind, darunter der Jahresbericht von Cloudflare auf Formular 10-K, der am 26. Februar 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303032224/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vice President, Head of Global Communications

press@cloudflare.com