TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte haben erneut Militäranlagen im Iran unter Beschuss genommen. Die "breit angelegte Angriffswelle" habe unter anderem Abschussrampen und Luftabwehrsystemen gegolten, teilte das israelische Militär mit. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete von Explosionen in der Hauptstadt Teheran.

Der Iran feuerte seinerseits Raketen auf Israel ab, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Sie wurden erfolgreich abgefangen, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete. Verletzt wurde demnach niemand.

Seit Beginn des jüngsten Krieges gegen den Iran am Wochenende flog die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben bereits über 1.600 Einsätze und zerstörte nach eigenen Angaben rund 300 Raketenabschussrampen./dde/DP/zb