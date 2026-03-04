Neue, für Portfolios geeignete Gebäudezertifizierung bietet bewährte Instrumente für weltweit nachweisbare Nachhaltigkeits- und Leistungsergebnisse

PORTLAND, Oregon, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building Initiative (GBI) gibt die weltweite Einführung von Ascent Building Certification bekannt, einer wissenschaftlich fundierten Zertifizierung für die ganzheitliche Bewertung von Gebäuden, die entwickelt wurde, um Nachhaltigkeits-, Gesundheits- und Resilienzpraktiken für sämtliche Arten gewerblicher Immobilien in verschiedenen Regionen und Portfolios zu bewerten. Ascent wird für neue und bestehende Projekte in der EU, im gesamten Vereinigten Königreich und in anderen Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten eingesetzt, um die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft zu verbessern.

Ascent Building Certification ist eine globale Erweiterung der bewährten Bewertungs- und Zertifizierungsprogramme der GBI durch unabhängige Dritte. Die GBI hat über 93 Millionen Quadratmeter (1 Milliarde Quadratfuß) Gewerbeimmobilien zertifiziert und ist mit ihrer Flaggschiff-Zertifizierung Green Globes führend. Die starke Akzeptanz von Green Globes in Verbindung mit der Marktnachfrage nach einer robusten, bewährten und transparenten Zertifizierung, die eine einheitliche Methodik über Grenzen und Portfolios hinweg bietet, veranlasste GBI, seine Flaggschiff-Zertifizierung unter der Marke Ascent weltweit auszuweiten.

Ascent wurde für Eigentümer und Projektteams entwickelt, die Immobilien über alle Lebenszyklusphasen hinweg verwalten, und bietet einen konsensbasierten Rahmen, der im Einklang mit Green Globes steht und an lokale Normen und regulatorische Anforderungen anpassbar ist. Die Zertifizierung reagiert auf die wachsende Marktnachfrage nach Zertifizierungssystemen, die Transparenz, eine vertrauenswürdige unabhängige Bewertung und praktische Anwendbarkeit ohne unnötigen Verwaltungsaufwand vereinen.

"Gebäudeeigentümer und Investoren stehen unter zunehmendem Druck, messbare Leistungen und Kapitalrenditen für ihre globalen Portfolios nachzuweisen", so Vicki Worden, CEO von GBI. "Die Ascent Building Certification von GBI erfüllt diese Anforderungen mit einem praktischen, transparenten und ESG-konformen Ansatz."

Ascent wurde für Organisationen entwickelt, die eine benutzerfreundliche, portfoliofähige Zertifizierung suchen. Die wichtigsten Merkmale sind:

Globale Konsistenz mit lokaler Relevanz durch ein einheitliches Rahmenwerk, das an regionale Vorschriften und Umweltbedingungen angepasst werden kann

Transparente Bewertungen und Ergebnisse, die eine glaubwürdige Berichterstattung und das Vertrauen der Stakeholder fördern

Unabhängige Bewertung durch Dritte, durchgeführt über das etablierte Netzwerk von GBI-Gutachtern

Benutzerfreundliche Softwaretools mit zentralisierten Berichts-Dashboards und aggregierter Portfolio-Bewertung

Engagierte fachliche Unterstützung durch das Team von GBI, bestehend aus Spezialisten für grünes Bauen und Projektmanagern





Die Zertifizierungsstufen entsprechen dem Scoring-System von Green Globes One bis Four, wobei die Leistungskategorien wichtige Gebäudeergebnisse und Umweltbewertungsbereiche abdecken, darunter Projektmanagement und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, Standort, Energie, Wasser, Materialien und Innenraumklima.

Durch die Kombination von transparenter Bewertung, unabhängiger Zertifizierung, strukturierter fachlicher Beratung und benutzerfreundlichen Tools reduziert Ascent den Aufwand im Zertifizierungsprozess und gewährleistet gleichzeitig strenge Leistungsstandards.

Unternehmen können sich unter folgender Adresse näher informieren oder den Zertifizierungsprozess einleiten:

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an megan@thegbi.org.

Über GBI

GBI ist eine internationale gemeinnützige Organisation und ein vom American National Standards Institute (ANSI) akkreditierter Normenentwickler, der sich der Reduzierung der Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft widmet. Die im Jahr 2004 gegründete Organisation ist der globale Anbieter der Gebäudebewertungs- und Zertifizierungsprogramme Green Globes, Journey to Net Zero, Guiding Principles Compliance und Ascent Building Certification. GBI stellt auch Berufszertifikate aus, darunter das Green Globes Professional (GGP) und das Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, sich bei GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@thegbi.org oder besuchen Sie die GBI-Website unter www.thegbi.org.

