© Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpaJPMorgan und Wells Fargo stellen eine Milliarde US-Dollar für die Übernahme von Select Medical bereit. Daraufhin legt die Select-Medical-Aktie deutlich zu. Die beiden Großbanken JPMorgan Chase und Wells Fargo stellen gemeinsam ein Kreditvolumen von rund einer Milliarde US-Dollar bereit, um die Übernahme des Krankenhausbetreibers Select Medical Holdings zu finanzieren. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Select Medical Holdings hatte am Montag einer Übernahme durch ein Konsortium zum Unternehmenswert von 3,9 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Im Rahmen des Deals treten die beiden Banken als führende Arranger und Bookrunner auf und integrieren das bestehende Fremdkapital von …Den vollständigen Artikel lesen
