DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. März

=== *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar PROGNOSE: 49,3 zuvor: 49,3 *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,4 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,3 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,3 *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 49,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 52,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 52,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 51,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 54,0 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,7% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +48.000 Stellen zuvor: +22.000 Stellen 14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag "The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 52,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,5 Punkte zuvor: 53,8 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes - NL/Redcare Pharmacy NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar *** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

