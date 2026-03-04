Anzeige
Mittwoch, 04.03.2026
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. März

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. März 

=== 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar 
     PROGNOSE: 49,3 
     zuvor:  49,3 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  49,4 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  50,3 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,3 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,1% gg Vj 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar 
     PROGNOSE:   52,6 
     zuvor:    52,9 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  49,6 
     zuvor:    48,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  49,9 
     zuvor:    49,1 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  53,4 
     zuvor:    52,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  53,1 
     zuvor:    52,1 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  51,8 
     zuvor:    51,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  51,9 
     zuvor:    51,3 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  53,9 
     zuvor:    54,0 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE:   6,2% 
     zuvor:    6,2% 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,2% gg Vm/-2,7% gg Vj 
     zuvor:    -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +48.000 Stellen 
     zuvor:  +22.000 Stellen 
  14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag 
     "The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:   52,3 
     1. Veröff.:  52,3 
     zuvor:    52,7 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar 
     PROGNOSE:   53,5 Punkte 
     zuvor:    53,8 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes 
 
    - NL/Redcare Pharmacy NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
***   - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar 
***   - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
