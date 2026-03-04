Focus Graphite startet bundesweites Pilotprogramm über 14,1 Mio. CAD zur Förderung der hochreinen Graphitproduktion in Kanada

Anzeige / Werbung

Sechs-Tonnen-Großprobe markiert wichtigen Schritt hin zu einer vertikal integrierten, inländischen Lieferkette für batterietauglichen Graphit

Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) hat offiziell mit der Pilotverarbeitung in seinem Lac-Knife-Projekt in der Provinz Québec begonnen und damit ein mit 14,1 Mio. CAD vom Bund unterstütztes Programm gestartet, das die Entwicklung einer kanadischen Produktion von hochreinem Graphit beschleunigen soll.

Das Unternehmen bestätigte, eine sechs Tonnen schwere Erz-Großprobe an die metallurgische Versuchsanlage von SGS Canada im kanadischen Lakefield (Ontario) geliefert zu haben. Das Material soll zu rund 500 Kilogramm Graphitkonzentrat verarbeitet werden und bildet die Grundlage für nachgelagerte thermische Reinigungsversuche, die abschließende Reaktorentwicklung sowie die Produktvalidierung mit potenziellen Kunden.

Die Arbeiten stellen eine zentrale Phase in der Unternehmensstrategie dar, sich vom reinen Rohstoffentwickler zu einem integrierten Produzenten fortschrittlicher Graphitmaterialien zu entwickeln. Unterstützt wird das Programm durch nicht rückzahlbare Fördermittel von bis zu 14,1 Mio. CAD von Natural Resources Canada (NRCan) im Rahmen der Global Partnerships Initiative. Damit unterstreicht die kanadische Regierung ihre Bestrebungen, heimische Wertschöpfungsketten für kritische Mineralien auszubauen.

Bei SGS Lakefield wird die Großprobe zunächst zerkleinert, homogenisiert und analytisch überprüft, bevor sie in eine Pilot-Flotationsanlage im Batch-Betrieb eingespeist wird. Ziel ist die Herstellung eines Konzentrats mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa 95% graphitischem Kohlenstoff. Nach Trocknung und Klassierung in verschiedene Korngrößen soll das Konzentrat innerhalb von acht bis neun Wochen an den Technologiepartner Thermal & Material Engineer Center (TMEC) übergeben werden.

Die im Pilotmaßstab erzeugte Menge dient zwei strategischen Zielen. Ein Teil wird zur Finalisierung der technischen Auslegung und Optimierung des geplanten thermischen Reinigungsreaktors verwendet - ein entscheidender Schritt hin zu baureifen Spezifikationen und einer Demonstrationsanlage. Der verbleibende Anteil ist für Kundenqualifizierungsprogramme vorgesehen und soll Gespräche mit potenziellen Abnehmern aus den Bereichen Batterietechnologie, Verteidigung und Hochleistungsmaterialien ermöglichen.

Das Management wertet die Herstellung von Konzentrat im Pilotmaßstab als wichtigen Meilenstein zur Risikoreduzierung. Die Verarbeitung größerer Materialmengen auf Basis eines hochskalierten Fließschemas liefert entscheidende Daten zu Ausbringungsraten, Flockengrößenverteilung und Verunreinigungskontrolle - alles Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit einer hochreinen Graphitproduktion maßgeblich beeinflussen. Mit der Durchführung dieser Arbeiten in Kanada positioniert sich Focus innerhalb einer wachsenden Gruppe von Unternehmen, die eine stärkere inländische Wertschöpfung bei kritischen Rohstoffen anstreben.

Graphit ist ein zentraler Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, wo er als Hauptanodenmaterial eingesetzt wird. Darüber hinaus findet er Verwendung in Verteidigungssystemen, Energiespeicherlösungen und bestimmten Hightech-Industrien. Obwohl Kanada über bedeutende Graphitvorkommen verfügt, ist die Weiterverarbeitung zu hochreinem Material bislang überwiegend im Ausland angesiedelt. Der Aufbau einer vollständig kanadischen Wertschöpfungskette vom Bergbau bis zum hochreinen Endprodukt gilt daher zunehmend als strategisch relevant für Energiesicherheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit.

Lac Knife, das Flaggschiffprojekt von Focus, zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie sowie eine hochgradige Flockengraphit-Ressource. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen das Lac-Tetepisca-Projekt in Québec, das zusätzliches langfristiges Entwicklungs- und Skalierungspotenzial bietet.

Parallel zu den metallurgischen Tests prüft Focus potenzielle Industriestandorte in Québec und Ontario für die geplante Demonstrationsanlage zur thermischen Reinigung. Dabei bewertet das Unternehmen bestehende Infrastruktur, Energieversorgung, Logistiknetzwerke und Genehmigungsanforderungen, während gemeinsam mit TMEC die finale Reaktorauslegung vorangetrieben wird.

Sollte das aktuelle Programm planmäßig verlaufen, könnte es den Zeitrahmen bis zur Demonstrationsproduktion und einer späteren kommerziellen Fertigung deutlich verkürzen. Die Fähigkeit, batterietauglichen Graphit aus einer vollständig kanadischen Lieferkette anzubieten, dürfte zudem die Attraktivität des Unternehmens für nachgelagerte Industriepartner erhöhen, die auf sichere und nachvollziehbare Bezugsquellen angewiesen sind.

Gleichwohl bestehen weiterhin Umsetzungsrisiken. Die Übertragung von Pilotdaten auf eine nachhaltige kommerzielle Produktion erfordert zusätzliche technische Validierung, Investitionen sowie verbindliche Abnahmevereinbarungen. Auch die Preisentwicklung am globalen Graphitmarkt - insbesondere im Wettbewerb mit etablierten asiatischen Produzenten - wird die langfristige Wirtschaftlichkeit maßgeblich beeinflussen.

Dennoch markiert der Start der Pilotverarbeitung einen substanziellen Fortschritt für Focus Graphite. Mit staatlicher Unterstützung, technologischen Partnerschaften und fortschreitender Ingenieursarbeit bewegt sich das Unternehmen zunehmend von der Machbarkeitsphase hin zu konkreten Produktionsmeilensteinen.

Investoren dürften nun insbesondere auf Ergebnisse zur Konzentratqualität, den Abschluss der Reaktorauslegung und die Standortentscheidung für die Demonstrationsanlage achten - allesamt Schritte, die Kanada einer integrierten, heimischen Versorgung mit hochreinem Graphit näherbringen könnten.

