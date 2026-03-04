GEEK BAR hat heute seine offizielle Rückkehr auf den europäischen Markt mit der Einführung des GEEK BAR SPARK angekündigt, einem System der nächsten Generation, das das charakteristische GEEK BAR-Erlebnis durch ein nachhaltigeres und regulatorisch konformes Format bietet.

Früher in Europa für seine markanten Geschmacksrichtungen und hochwertige Verarbeitung bekannt, tritt GEEK BAR nun in ein neues Kapitel ein, das auf Verantwortung, Transparenz und einer langfristigen Verpflichtung zur Region basiert. Die Marke hat mit mehreren bahnbrechenden Produkten, insbesondere mit der disruptiven GEEK BAR PULSE und der GEEK BAR PULSE X-Serie, große Aufmerksamkeit erregt, während das gesamte Produktportfolio weltweit hundert Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat und damit die Aufmerksamkeit der gesamten Branche auf sich zieht. GEEK BAR wird weiterhin von erwachsenen Verbrauchern für seine konstant hohe Geschmackserfahrung, seine Premium-Engineering-Standards und seine zuverlässige landesweite Vertriebsstruktur hoch geschätzt.

Mit SPARK erweitert GEEK BAR das Sortiment über Einwegprodukte hinaus und führt ein wiederverwendbares Pod-System ein, das speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Dabei wird besonderer Wert auf Qualität, Verantwortung und langfristige Nachhaltigkeit gelegt. Das Gerät verfügt über den "Starlit Motion Screen", ein meteor-inspiriertes Display, das den aktuellen Batteriestatus in Echtzeit anzeigt und die Benutzerfreundlichkeit durch ein verfeinertes, intuitives Design verbessert.

Die Leistung wurde durch einen Hochvolt-Akku mit Schnellladefunktion verbessert, der in nur 20 Minuten 80 erreicht und bis zu zwei vollständige Pods pro Zyklus betreibt. SPARK unterstützt sowohl vorbefüllte als auch nachfüllbare Pods: Der 1,1O vorbefüllte Pod bietet bis zu 1.000 Züge, während der 0,8O nachfüllbare Pod bis zu 20 mL E-Liquid fasst, wobei weitere Formate in Entwicklung sind.

Um ein regionalspezifisches Geschmackserlebnis zu schaffen, hat GEEK BAR neue Geschmacksrichtungen eingeführt, die auf die Vorlieben der europäischen Verbraucher zugeschnitten sind: Moonshine Cherries, Tropical Punch, Pineapple Lemon Fizzy und Apple Cider. Jede dieser Varianten zeichnet sich durch eine hochfidelige Geschmackswiedergabe und eine reduzierte Kühlung aus, um ein volleres und natürlicheres Fruchtprofil zu erzielen.

GEEK BAR SPARK wird ab diesem Monat in ausgewählten europäischen Ländern eingeführt, mit weiteren Märkten und Geschmacksoptionen, die folgen werden. Weitere Details sind auf der offiziellen Website von GEEK BAR verfügbar: www.geekbar.com.

Über GEEK BAR

Gegründet mit der Mission, qualitativ hochwertige Verdampfererlebnisse für erwachsene Nutzer zu bieten, kombiniert GEEK BAR innovative Technik mit verantwortungsvollem Produktdesign. Die Marke setzt sich für Transparenz, Nachhaltigkeit und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften in allen Märkten ein. Heute unterstreicht die starke Präsenz von GEEK BAR in den Vereinigten Staaten die Fähigkeit der Marke, lokal angepasste Produkte anzubieten, während gleichzeitig weltweit konsistente Qualitätsstandards gewährleistet werden.

