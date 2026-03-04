Umsatzsteigerung auf 15,3 Milliarden US-Dollar, Nettogewinn steigt auf 1,2 Milliarden US-Dollar

Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder das "Unternehmen") (Aktiencode: HK:0669, ADR-Symbol: TTNDY), ein weltweit tätiges Unternehmen für kabellose Elektrowerkzeuge, Outdoor-Motorgeräte sowie Bodenpflege- und Reinigungsgeräte, gibt die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt. TTI erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 15,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 4,4 auf berichteter Basis und 4,1 in lokaler Währung entspricht. Unsere beiden führenden Marken, MILWAUKEE und RYOBI, erzielten 2025 solide Ergebnisse: MILWAUKEE wuchs um 7,9 und RYOBI um 5,4 in lokaler Währung.

TTI erzielte trotz erheblicher Zollbelastungen einen Rekordumsatz und -gewinn und steigerte den Umsatz um 4,4 auf 15,3 Mrd. US-Dollar und den Nettogewinn um 6,8 auf 1,2 Mrd. US-Dollar.

Unser globales MILWAUKEE-Geschäft wuchs um 8,1 auf berichteter Basis, wobei der zugrunde liegende Umsatz in lokaler Währung um 10,3 stieg (ohne die freiwillige Aussetzung bestimmter Werbeaktionen in der zweiten Jahreshälfte aufgrund von Zöllen).

RYOBI, die weltweit führende Marke für kabellose Werkzeuge und Outdoor-Produkte, wuchs um 5,4 in lokaler Währung.

Die ausgewiesene EBIT-Marge stieg um 7 Basispunkte auf 8,8 des Umsatzes, während die normalisierte EBIT-Marge (nach Bereinigung um den Ausstieg aus dem HART-Geschäft) aufgrund der starken Leistung in der EMEA-Region, der Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens und der Fokussierung auf die Steigerung der Hebelwirkung und Rentabilität um 57 Basispunkte auf 9,3 stieg.

TTI meldete für 2025 einen freien Cashflow von fast 1,4 Milliarden US-Dollar, was das dritte Jahr in Folge mit einem freien Cashflow von über 1,2 Milliarden US-Dollar darstellt, und beendete das Jahr mit einer Netto-Cash-Position von 700 Millionen US-Dollar.

Der Vorstand beabsichtigt, in den nächsten 18 Monaten ein diskretionäres Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 500 Millionen US-Dollar durchzuführen.

Finanzielle Highlights für 2025 2025* USD in Millionen 2024 USD in Millionen Veränderungen Umsatz 15,260 14,622 +4.4% Bruttogewinnmarge 41.2% 40.3% +91 Basispunkte EBIT 1,336 1,270 +5.2% Gewinn, der den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen ist 1,198 1,122 +6.8% Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 65.61 61.43 +6.8% Dividende pro Aktie (ca. US-Cent) 33.08 29.09 +13.7% *Für das am 31. Dezember 2025 geendete Jahr

Die Bruttomarge verbesserte sich 2025 um 91 Basispunkte auf 41,2 %. Der Anstieg spiegelt die positiven Auswirkungen unseres margenstarken MILWAUKEE-Geschäfts, Produktivitätssteigerungen und operative Effizienzgewinne in unserem RYOBI- und anderen Verbrauchergeschäften wider. Die Margenausweitung beschleunigte sich, als sich die Bemühungen zur Abschwächung der Zölle in der zweiten Jahreshälfte materialisierten. Das EBIT stieg um 5,2 auf 1,3 Mrd. US-Dollar, während die EBIT-Marge um 7 Basispunkte auf 8,8 zunahm. Der Nettogewinn stieg um 6,8 auf 1,2 Mrd. US-Dollar und der Gewinn pro Aktie stieg um 6,8 auf 65,61 US-Cent. Das Betriebskapital stieg um 109 Basispunkte auf 15,5 des Umsatzes. Die Lagerdauer stieg um 4 Tage auf 106 Tage und bleibt auf einem sehr komfortablen Niveau. Das Unternehmen erzielte 2025 einen positiven Free Cashflow von fast 1,4 Milliarden US-Dollar und schloss den Berichtszeitraum mit einer Netto-Cash-Position von 700 Millionen US-Dollar ab.

Der Geschäftsbereich TTI Power Equipment erzielte 2025 einen Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,3 in der Berichtswährung und 5,0 in lokaler Währung entspricht. Auf Berichtsbasis erzielte MILWAUKEE 2025 ein Umsatzwachstum von 8,1 und schloss mit einem Plus von 7,9 in lokaler Währung ab. Das RYOBI-Geschäft verzeichnete ein weiteres hervorragendes Jahr mit einem Wachstum von 5,4 in lokaler Währung und erzielte nach der Anpassungsphase nach der Pandemie in den Jahren 2022-23 das zweite Jahr in Folge ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Der Umsatz im Bereich Bodenpflege und Reinigung ging 2025 aufgrund der Schwäche der Marken HOOVER, DIRT DEVIL, ORECK und VAX um 9,7 zurück.

Der Vorstand schlägt eine Schlussdividende von 132,00 HK-Cent (ca. 16,99 US-Cent) (2024: 118,00 HK-Cent (ca. 15,19 US-Cent)) pro Aktie vor. Zusammen mit der Zwischendividende von 125,00 HK-Cent (ca. 16,09 US-Cent) pro Aktie ergibt sich eine Gesamtjahresdividende von 257,00 HK-Cent (ca. 33,08 US-Cent) pro Aktie.

Horst Pudwill, Executive Chairman von TTI, sagte: "Mit der gesündesten Bilanz in der Unternehmensgeschichte, einer diversifizierten globalen Produktionspräsenz und stabilen Investitionsanforderungen gehen wir davon aus, dass wir in den kommenden Jahren die Renditen für unsere Aktionäre weiter steigern können."

Steven P. Richman, CEO von TTI, kommentierte: "Mit den weltweit führenden Marken für Profi- und Verbraucherprodukte ist TTI gut in das Jahr 2026 gestartet, und wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit starken Ergebnissen. Auf gemischter Basis erwarten wir für die Kerngeschäfte MILWAUKEE und RYOBI ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen oder verwendet bestimmte zukunftsgerichtete Begriffe, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen von TTI hinsichtlich der Geschäfte und Märkte, in denen die Gruppe tätig ist, basieren und die Ansichten von TTI zum Zeitpunkt dieser Mitteilung widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Marktrisiken, Unsicherheiten und Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von TTI liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Renditen erheblich von den Annahmen und Aussagen in dieser Mitteilung abweichen.

Über TTI

Techtronic Industries Company Limited ("TTI" oder das "Unternehmen") wurde 1985 vom deutschen Unternehmer Horst Julius Pudwill gegründet und ist weltweit führend im Bereich der Akku-Technologie. Als Pionier in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Outdoor-Motorgeräte, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte bedient TTI professionelle, industrielle, Heimwerker- und Verbrauchermärkte weltweit. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit hat das Unternehmen durch seinen unermüdlichen Fokus auf Innovation und strategisches Wachstum seine führende Position in den von ihm bedienten Branchen gefestigt.

MILWAUKEE steht an der Spitze des professionellen Werkzeugportfolios von TTI. Mit seinem globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brookfield, Wisconsin, ist die traditionsreiche Marke MILWAUKEE weltweit für ihre Innovationskraft, Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz bekannt. Die Marke RYOBI mit Hauptsitz in Greenville, South Carolina, ist nach wie vor die erste Wahl für Heimwerker und setzt weiterhin Maßstäbe bei der Innovation von Heimwerkerwerkzeugen. Zum vielfältigen Markenportfolio von TTI gehören auch vertrauenswürdige Marken wie AEG, EMPIRE, HOMELITE und die führenden Bodenpflegemarken HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL

Die internationale Anerkennung und das renommierte Markenportfolio von TTI werden durch eine starke Eigentümerstruktur unterstützt, die die globale Reichweite und Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Die Familie Pudwill ist nach wie vor der größte Anteilseigner des Unternehmens, während die übrigen Anteile größtenteils von institutionellen Investoren in nordamerikanischen und europäischen Unternehmen gehalten werden. TTI wird an der Hongkonger Börse öffentlich gehandelt und ist Bestandteil des Hang Seng Index. Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat sich stark den Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken mit Ausnahme von AEG und RYOBI sind Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303738319/de/

Contacts:

Für Anfragen zu Investorenbeziehungen:



Hauptkontakt

TTI Investor Relations

Tel: +1 (954) 541-9660

E-Mail: ir@ttihq.com



Asien/Pazifik

TTI Investor Relations

Tel: +(852) 2402 6888

E-Mail: ir@tti.com.hk