© Foto: Chris Jung - NurPhotoSüdkoreas Leitindex, der Kospi, crashte am Mittwoch zeitweise um 12 Prozent. Der Iran-Krieg beendet die Rallye bei Südkorea-Aktien. Südkorea ist großer Ölimporteur und gilt daher besonders anfällig für Ölpreisschwanken.Der südkoreanische Aktienmarkt erlebte am Mittwoch einen dramatischen Einbruch: Der Kospi-Index verlor zeitweise mehr als 12 Prozent, konnte dann jedoch einen Teil dieser Verluste wieder wettmachen. Damit setzt sich die Talfahrt fort, die bereits am Freitag durch die eskalierende Situation im Nahen Osten und im Iran ausgelöst wurde. Knapp eine Stunde vor Handelsschluss notiert der Kospi am Mittwochnachmittag Lokalzeit mit 5.247 Punkten 9,3 Prozent im Minus. Die Korea Exchange …Den vollständigen Artikel lesen
