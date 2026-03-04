Die Gaspreise in Europa sind im gestrigen Handel weiter nach oben geschossen. So kletterte der Preis für eine Megawattstunde Erdgas zur Lieferung im April zwischenzeitlich auf über 65 Euro. Dies ist der höchste Stand seit mehr als drei Jahren. Am Freitag lag er noch bei knapp 32 Euro, aktuell müssen rund 53 Euro auf den Tisch gelegt werden.Diese Entwicklung sorgt natürlich bei Gasproduzenten für klingelnde Kassen. Dementsprechend sind die Kurse von Energieriesen wie etwa Equinor, Shell oder Cheniere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
