Der Goldpreis hat am Mittwoch wieder deutlich angezogen. Nachdem das Edelmetall am Vortag bis in den Bereich von 5.000 Dollar auf den tiefsten Stand seit dem 20. Februar gefallen war, legte der Kurs im frühen Handel zu. Auslöser für die jüngsten Käufe ist einmal mehr die zunehmende geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten.Nach Berichten über eine Ausweitung der US- und israelischen Luftangriffe auf iranische Ziele suchen Anleger verstärkt Zuflucht in klassischen Sicherheitsanlagen. Gold profitiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär