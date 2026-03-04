EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Symrise erzielt 2025 solides organisches Umsatzwachstum und verbessert Profitabilität deutlich



04.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

-

Holzminden, 4. März 2026 Symrise erzielt 2025 solides organisches Umsatzwachstum und verbessert Profitabilität deutlich Organisches Umsatzwachstum von 2,8 %; Konzernumsatz erreicht 4.929 Mio. €

Bereinigte EBITDA-Marge von 21,9 %, 120 Basispunkte (BPS) über Vorjahr

Business Free Cashflow (BFCF) auf Rekordniveau mit 780 Millionen €, bzw. 15,8 % BFCF-Marge (bereinigt), 220 BPS über Vorjahr

Erster Aktienrückkauf über bis zu 400 Mio. € bekanntgegeben und 16. Dividendenerhöhung in Folge auf 1,25 € pro Aktie für 2025

Ausblick 2026: organisches Wachstum von 2,0 - 4,0 %, bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 - 22,5 % und BFCF-Marge von über 14 %

Die Symrise AG, ein führender globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, hat ihre Position in wichtigen Schlüsselmärkten gefestigt und ihre Strategie im Geschäftsjahr 2025 konsequent weiterentwickelt. In einem fortgesetzt dynamischen makroökonomischen Umfeld hat das Unternehmen ein solides organisches Wachstum und die höchste Profitabilität seit zehn Jahren erreicht. Zudem hat es mehr als die angestrebten Einsparungen und Effizienzen erzielt. Einige wichtige Geschäftsbereiche konnten sich über dem Marktwachstum entwickeln. Gleichzeitig hat das Unternehemen seine ONE Symrise-Strategie und die ONE SYM-Transformation erfolgreich vorangetrieben. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 2,8 %. Die berichteten Umsätze beliefen sich auf 4.929 Mio. €, wobei Wechselkurs- und Portfolioeffekte einen Negativbeitrag von 210 Mio. € leisteten. Das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 betrug 1.081 Mio. € mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 21,9 %, was einem Anstieg von 120 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die 50 Mio. € Einsparungen und Effizienzsteigerungen im Geschäftsjahr 2025, die über den Zielvorgaben von 40 Mio. € lagen, wirkten sich positiv auf die Profitabilität und das bereinigte Margenwachstum aus. Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: "Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unsere Vorhaben konsequent umgesetzt. Dabei haben wir uns von unserer ONE Symrise Strategie leiten lassen. Wir haben mutige Maßnahmen ergriffen, um unser Portfolio zu schärfen und unsere Transformation zu beschleunigen, mit einem klaren Fokus auf die Bereiche, die wir aktiv beeinflussen können, um unsere Wettbewerbsfähigkeit strukturell zu stärken. Gezielte Effizienzprogramme, striktes Kostenmanagement und kontinuierliche Investitionen in Innovation sowie Kapazitätserweiterungen ermöglichten es Symrise, die bereinigte EBITDA-Marge zu steigern und die Cash-Conversion deutlich zu stärken. Damit haben wir eine solide Basis für eine langfristige Wertschöpfung geschaffen. Mit dem Auflegen des ersten Aktienrückkaufprogramms in der Firmengeschichte sowie unserem Vorschlag für eine Dividendenerhöhung auf 1,25 € beweisen wir Vertrauen in die Stärke unseres Unternehmens und unserer Zukunft. Die starke Geschäftsbasis, unser einzigartiges Portfolio und engagierte globale Teams bilden die Grundlage dafür, dass wir unsere Strategie umsetzen, nachhaltige, attraktive Gewinne erzielen und überzeugenden Mehrwert für alle unsere Stakeholder schaffen können. Die Stärke von Symrise entsteht aus dem Engagement unserer Teams, und ich möchte ihnen danken, dass sie diesen Erfolg möglich gemacht haben. Alle Symriser tragen auf ihre eigene Weise entscheidend dazu bei, mit ihrer Expertise, ihrem Verantwortungsbewusstsein und außergewöhnlichem persönlichen Engagement." Finanzielle Entwicklung des Konzerns im Geschäftsjahr 2025 Das berichtete EBITDA betrug 913 Mio. € (2024: 1.033 Mio. €). Das bereinigte EBITDA betrug 1.081 Mio. €, was einem Anstieg von 47 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht, basierend auf dem Umsatzwachstum, Produktmix sowie Effizienzsteigerungen aus dem ONE SYM Transformationsprogramm. Im Zuge seines kontinuierlichen Engagements für eine transparente Finanzberichterstattung wird Symrise zukünftig zusätzliche, bereinigte, alternative Leistungskennzahlen berichten. Dabei soll beispielsweise ein bereinigtes EBITDA Investoren ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden operativen Leistung des Konzerns vermitteln und zugleich die Vergleichbarkeit über verschiedene Berichtsperioden hinweg verbessern. Symrise wird weiterhin IFRS-Finanzkennzahlen berichten und den Schwerpunkt auf jene Kennzahlen legen, die nach wie vor die zentrale Grundlage für die Bewertung der finanziellen Entwicklung bilden. Im Geschäftsjahr 2025 umfassten die bereinigten Posten zuvor angekündigte nicht-zahlungswirksame Wertberichtigungen im vierten Quartal im Zusammenhang mit dem Terpengeschäft (148 Mio. €, EBITDA-neutral) und der Swedencare-Beteiligung (150 Mio. €) sowie Einmaleffekte für Ausgaben im Rahmen von Portfolioaktualisierungen (10 Mio. € für den Verkauf des Terpen- und Aqua Feed-Geschäfts), der ONE SYM-Transformation (6 Mio. €), und des Kartellverfahrens (3 Mio. €). Der auf die Aktionäre der Symrise AG entfallende adjustierte Konzerngewinn, betrug 513 Mio. €, was einem Anstieg von 35 Mio. € verglichen mit dem Vorjahr entspricht. Das adjustierte Ergebnis je Aktie von 3,67 € stieg um 0,25 € verglichen mit 3,42 € im Vorjahr. Inklusive der nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen für Swedencare und für das Geschäft mit den Terpeneinhaltsstoffen betrug das Ergebnis je Aktie 1,78 €. Im Geschäftsjahr 2025 belief sich der adjustierte Steueraufwand auf 179 Mio. € verglichen mit 164 Mio. € im Vorjahr. Der daraus resultierende adjustierte Steuersatz von 25,7 % lag leicht über dem Vorjahreswert von 25,4 %. Finanzielle Entwicklung der Segmente im Geschäftsjahr 2025 Segment Taste, Nutrition & Health Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 2,6 %, dank der überdurchschnittlichen Entwicklung des Geschäftsbereichs Food & Beverage. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten betrug der Segmentumsatz 3.028 Mio. € in Berichtswährung, was einem Rückgang von 2,0 % im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz von Food & Beverage (F&B) wuchs trotz starker Vorjahresvergleichswerte organisch schneller als die Branche und bewegte sich im mittleren einstelligen Bereich und verzeichnete ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum in EAME (Europa, Afrika, Naher Osten) und Nordamerika. Das Getränkegeschäft entwickelte sich weiter sehr gut und erzielte ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum. Der Umsatz von Naturals und Savory wuchs organisch im mittleren einstelligen Bereich.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Pet Food entwickelte sich auf Marktniveau und entsprach aufgrund strategischer Preissenkungen zu Jahresbeginn 2025 im Anwendungsbereich Pet Nutrition dem Vorjahr. Das Geschäft mit Lösungen für bessere Futterakzeptanz wuchs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug 722 Mio. € verglichen mit 686 Mio. € im Vorjahr. Das Wachstum resultiert maßgeblich aus profitablem Umsatzwachstum und Effizienzsteigerungen. Die bereinigte EBITDA-Marge von 23,8 % stieg im Jahresvergleich um 160 Basispunkte. Das Segment Scent & Care Das Segment Scent & Care erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 3,2 %, unterstützt von der anhaltend hohen Wachstumsdynamik im Duftstoffgeschäft. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten betrug der Segmentumsatz in Berichtswährung 1.901 Mio. €, ein Rückgang von 0,3 % im Jahresvergleich. Der Geschäftsbereich Fragrance wuchs organisch im hohen, einstelligen Bereich. Fine Fragrances berichtete dank neuer Projekte, vor allem in Nord- und Lateinamerika, ein hohes, einstelliges organisches Umsatzwachstum. Aufgrund einer guten Auftragslage erzielte der Bereich Consumer Fragrances ebenfalls ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum.

Der Bereich Cosmetic Ingredients verzeichnete aufgrund hoher Vergleichszahlen für UV-Filter im Vorjahr einen leichten, einstelligen organischen Umsatzrückgang. Der Bereich Micro Protection erreichte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Der Geschäftsbereich Aroma Molecules erzielte durch den verstärkten Wettbewerbsdruck aus Asien und dem volatilen Marktumfeld ein geringes einstelliges organisches Umsatzwachstum. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug 359 Mio. € verglichen mit 347 Mio. € im Vorjahr. Diese Zunahme lässt sich vor allem auf profitables Umsatzwachstum und Effizienzsteigerungen zurückführen. Die bereinigte EBITDA-Marge von 18,9 % stieg im Jahresvergleich um 70 Basispunkte. Bilanz und Kapitalallokation Der bereinigte Business Free Cashflow lag bei 780 Mio. € und einer daraus resultierenden Cashflow-Marge von 15,8 %, was einem Anstieg von 220 Basispunkten gegenüber dem Vorjahresniveau entsprach. Die positive Entwicklung lässt sich hauptsächlich auf das gestiegene EBITDA, gesunkene Kapitalaufwendungen und striktes Management des Working Capital über den gezielten Abbau von Lagerbeständen zurückführen. Zum 31. Dezember 2025 belief sich die Nettoverschuldung auf 1.620 Mio. €, d. h. sie lag um 216 Mio. € unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Inklusive Pensions- und Leasingverbindlichkeiten belief sich die Nettoverschuldung auf 2.088 Mio. €, was dem 1,9-fachen der Nettoverschuldung des bereinigten EBITDA entspricht. Auf Basis dieser positiven Entwicklung hat Symrise seinen langfristigen Zielkorridor der Nettoverschuldung auf 1,5x bis 2,5x angepasst. Der Vorstand der Symrise AG wird der Hauptversammlung am 6. Mai 2026 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat vorschlagen, die Dividende von 1,20 € für 2024 auf 1,25 € pro Aktie für 2025 zu erhöhen. Am 12. Januar 2026 kündigte Symrise zudem sein erstes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 400 Mio. € an. Das Programm begann am 2. Februar 2026 und läuft bis zum 30. Oktober 2026. ONE SYM-Transformation Symrise befindet sich in Phase 2 seines ONE SYM-Transformationsprogramms und treibt die Umsetzung konsequent voran. In Phase 1, die 2024 startete, lag der Fokus in der gesamten Organisation auf einem breit angelegten Ansatz mit Schlüsselinitiativen in der Entwicklung, kundenorientierter, differenzierter Lösungen, dem Optimieren von Kostenstrukturen und Effizienzen. Das Unternehmen realisierte strukturelle Einsparungen und Effizienzen von etwa 100 Mio. € in den Geschäftsjahren 2024 und 2025. Diese geben wichtige Impulse in der nächsten Phase der Transformation. In Phase 2 konzentriert sich Symrise nun stärker auf Wachstum durch kommerzielle Exzellenz und verfolgt dabei die attraktivsten Chancen in seinen Kernmärkten. Zudem entwickelt das Unternehmen sein Innovationsökosystem konsequent weiter, um den Mehrwert für seine Kunden zu erhöhen. Parallel dazu verbessert Symrise seine Effizienz über Prozessverbesserungen und damit verbundene Optimierungen in der Organisationsstruktur. Alle Maßnahmen werden durch das Einbinden digitaler Lösungen unterstützt. Insgesamt macht dieser integrierte Ansatz das Jahr 2026 zu einem entscheidenden Jahr, in dem Symrise seine Transformation beschleunigt, um seine Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Marktumfeld zu stärken und die Grundlage für eine nachhaltige Wertschöpfung in den kommenden Jahren zu schaffen. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt die strategischen Initiativen des Unternehmens, um schneller als der Markt zu wachsen und seine Profitabilität und den Business Free Cashflow weiter zu verbessern. Die Prognose berücksichtigt zudem die herausfordernde globale Nachfragesituation, geopolitische Unsicherheiten sowie die Auswirkungen inflationärer Zollentwicklungen auf das Kaufverhalten von Konsumenten. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 geht davon aus, dass der Umsatz organisch im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr im niedrigen einstelligen Bereich zurückgehen wird, was auf hohe Vergleichszahlen im Vorjahr zurückzuführen ist. Organisches Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr im Korridor von 2,0 % bis 4,0 %.

Bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 % bis 22,5 %.

Bereinigte Business Free Cashflow-Marge von mehr als 14 %. Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, erläutert: "Unser Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf mehreren zentralen Faktoren: den nächsten Schritten in unserem ONE SYM-Transformationsprogramm, zahlreichen Projektaktivitäten mit wichtigen Kunden, einer gut gefüllten Pipeline mit neuen Lösungen und der guten Nachfrage in unseren Kernverbrauchermärkten." Symrise bestätigt seine mittelfristigen Ziele für den Zeitraum von 2025 bis 2028: organisches Umsatzwachstum CAGR zwischen 5 % und 7 %, EBITDA-Marge zwischen 21 % und 23 % sowie eine Business Free Cashflow-Marge von mehr als 14 %.

Kontakt Medien:

Marc Pönitz Kontakt Investoren:

René Weinberg Telefon: +49 (0)5531 90-1721

E-Mail: marc.poenitz@symrise.com Telefon: +49 (0)5531 90-1879

E-Mail: rene.weinberg@symrise.com Soziale Medien: linkedin.com/company/symrise

xing.com/companies/symrise

instagram.com/finefragrancestories_bySymrise

instagram.com/symrise.ci youtube.com/agsymrise

instagram.com/symriseag

Blog: https://alwaysinspiringmore.com

Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more… www.symrise.com



04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News