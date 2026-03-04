Neue Ressourcenschätzung: RUA GOLD legt technische Berichte zu Reefton und Glamorgan

Anzeige / Werbung

Gold-Antimon-Projekt in Neuseeland geht in nächste Entwicklungsphase

Der Goldexplorer RUA GOLD (WKN A40QYC / TSX RUA) hat neue unabhängige technische Berichte für seine Projekte Reefton auf der Südinsel und Glamorgan auf der Nordinsel Neuseelands veröffentlicht. Die Berichte wurden nach dem kanadischen Standard NI 43-101 erstellt und sind auf der Plattform SEDAR+ verfügbar. Mit der Aktualisierung legt RUA GOLD eine überarbeitete Ressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für mehrere Vorkommen im Reefton-Goldbezirk vor und startet gleichzeitig ein umfangreiches Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressourcenbasis.

Die neuen technischen Berichte wurden von der unabhängigen Beratungsgesellschaft RSC Consulting erstellt. Sie bilden die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase, in der RUA GOLD sowohl technische Studien als auch Genehmigungsverfahren für eine mögliche künftige Mine vorbereitet.

RUA GOLD aktualisiert Ressourcenprofil im Reefton-Goldbezirk

Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht das Auld-Creek-Vorkommen innerhalb des Reefton-Projekts. Laut der neuen Ressourcenschätzung verfügt RUA GOLD dort über eine angezeigte Ressource (Indicated) von rund 0,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,18 g/t Gold und 1,2% Antimon. Das entspricht etwa 31.000 Unzen Gold sowie rund 3.000 Tonnen Antimon beziehungsweise etwa 54.000 Unzen Goldäquivalent.

Zusätzlich weist das Projekt eine abgeleitete Ressource (Inferred) von etwa 1,25 Millionen Tonnen mit 2,0 g/t Gold und 0,8% Antimon auf. Darin enthalten sind rund 79.000 Unzen Gold und 10.000 Tonnen Antimon, was etwa 149.000 Unzen Goldäquivalent entspricht.

Neben Auld Creek umfasst das aktualisierte Ressourcenmodell weitere Prospektionsgebiete im Reefton-Gebiet, darunter Alexander River, Big River und Supreme. Zusammen ergeben sich daraus zusätzliche Goldressourcen in der Kategorie "Inferred".

Die Alexander-River-Zielgebiete enthalten beispielsweise insgesamt rund 1,35 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,6 g/t Gold, was etwa 156.000 Unzen Gold entspricht.

Auch das Big-River-Projekt weist eine abgeleitete Ressource von etwa 1,16 Millionen Tonnen mit 2,72 g/t Gold auf.

Die Supreme-Zone schließlich enthält eine Ressource von rund 1,46 Millionen Tonnen mit 1,96 g/t Gold.

Mit diesen Daten verfügt RUA GOLD über mehrere mineralisierte Systeme im historischen Reefton-Goldbezirk, der bereits seit dem 19. Jahrhundert für Goldproduktion bekannt ist.

Bohrprogramm mit 19.000 Metern gestartet

Parallel zur Veröffentlichung der technischen Berichte hat RUA GOLD ein umfangreiches Bohrprogramm gestartet. Insgesamt sind 19.000 Meter an Bohrungen geplant, die über zehn Bohrplattformen durchgeführt werden sollen.

Vier Bohrgeräte sind seit Anfang März 2026 im Einsatz. Ziel der Arbeiten ist es vor allem, die bestehende Ressource bei Auld Creek zu erweitern und gleichzeitig die Datenbasis für wirtschaftliche Studien zu verbessern.

Das Programm konzentriert sich auf zwei zentrale Aufgaben:

Erweiterung der Ressource entlang des Streichens nach Norden

Untersuchung der Mineralisierung in größerer Tiefe

Nach Angaben des Unternehmens bleibt die Gold-Antimon-Mineralisierung in beide Richtungen offen. Die bekannten Zonen reichen derzeit noch rund 400 Meter nach Norden, ohne vollständig abgegrenzt zu sein.

Die neuen Bohrungen sollen außerdem dazu beitragen, Teile der bisherigen "Inferred"-Ressourcen in die höhere Kategorie "Indicated" zu überführen. Solche Daten gelten als wichtig für spätere wirtschaftliche Bewertungen und technische Studien.

Wirtschaftliche Studien und Genehmigungen geplant

Auf Grundlage der neuen Ressourcendaten bereitet RUA GOLD mehrere wirtschaftliche Studien vor. Im ersten Halbjahr 2026 will das Unternehmen eine Preliminary Economic Assessment (PEA) erstellen. Diese Studie dient in der Bergbauindustrie als erste wirtschaftliche Bewertung eines Projekts.

Darauf aufbauend plant das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2026 eine Pre-Feasibility Study (PFS). Diese detailliertere Analyse untersucht technische und wirtschaftliche Aspekte eines möglichen Bergbaubetriebs und bildet oft die Grundlage für spätere Investitionsentscheidungen.

Parallel dazu arbeitet RUA GOLD an Genehmigungsprozessen in Neuseeland. Das Unternehmen bereitet derzeit eine sogenannte Fast-Track-Referral-Anmeldung vor, die den Genehmigungsprozess beschleunigen soll.

Zu den vorbereitenden Arbeiten gehören Umwelt- und Sozialstudien sowie weitere technische Untersuchungen.

Internationale Beratungspartner für Projektstudien

Für die geplanten Studien hat RUA GOLD mehrere spezialisierte Beratungsunternehmen beauftragt.

Die Ingenieurfirma Pitch Black Group übernimmt metallurgische Testarbeiten sowie Untersuchungen zur Aufbereitung des Erzes und zum möglichen Verarbeitungsflussdiagramm. Außerdem arbeitet Pitch Black gemeinsam mit dem Infrastruktur- und Tailings-Spezialisten Knight Piesold an Konzepten für Halden und Abraumlagerung.

Parallel dazu führt das Beratungsunternehmen Mining One Studien zur untertägigen Gewinnung durch. Diese Arbeiten umfassen unter anderem:

Entwicklung eines ersten Minendesigns

Erstellung eines vorläufigen Abbauplans

Planung von Zugängen, Belüftung und Transportwegen

Unterstützt wird Mining One dabei vom neuseeländischen Unternehmen Terra Firma Mining, das lokale Expertise und betriebliche Erfahrung in die Planung einbringt.

Grundlage für mögliche Projektentwicklung

Mit den neuen technischen Berichten und dem laufenden Bohrprogramm baut RUA GOLD seine Datenbasis im Reefton-Goldbezirk weiter aus. Die aktualisierte Ressourcenschätzung bildet dabei die Grundlage für technische Studien und mögliche Genehmigungsverfahren.

Ob und in welchem Umfang aus den Ressourcen später ein Bergbaubetrieb entsteht, hängt von den Ergebnissen der laufenden Bohrungen, den wirtschaftlichen Studien sowie den regulatorischen Genehmigungen ab.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA78109M2067