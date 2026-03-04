The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2026
ISIN Name
DE000A2AAL31 M.B.INT.FIN. MTN 16/26
XS1376614118 URW 16/26 MTN
XS1959338630 EDC 19/26 MTN
US86562MAC47 SUMITOMO MITSUI F. 16/26
BE0002583616 KBC BANK 18/26 MTN
DE000A168Y55 K.F.W.ANL.V.16/2026
DE000HLB3AJ0 LB.HESS.THR.CARRARA03K/16
DE000HLB5LJ2 LB.HESS.THR.CA.TIL.03B/18
DE000HLB5LE3 LB.HESS.THR.CARRARA03E/18
US404280AW98 HSBC HLDGS 16/26
DE000LB1P2D1 LBBW GM-FLOATER 18/26
XS2311370337 NRW.BANK MTI 21/26 DL
XS2310747915 EATON CAP.U. 21/26
US404280CP20 HSBC HLDGS 21/UND. FLR
XS2049419398 TEOLLI.VOIMA 19/26 MTN
US172967KJ96 CITIGROUP INC. 2026
DE000DK0JR32 DEKA MTN SERIE 7603
AU3FN0057683 AMPOL 20/80 FLR
US281020AS67 EDISON INTL 21/UND. FLR
DE000HCB0AZ3 HCOB IS 21/26
USJ7771YRZ27 SUMIT.M.T.BK 23/26 REGS
DE000NLB4QN8 NORDLB 23/26
USU65478BU93 NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
DE000LB13W03 LBBW FZA NH 21/26
DE000LB2BPN8 LBBW FZA 22/26
DE000HLB29G1 LB.HESS.THR.CARRARA12J/21
XS2596437918 LDKRBK.BAD.W.MTN 23/26DL
DE000LB2BPT5 LBBW FZA 22/26
