DJ Adidas verlängert Vertrag von CEO Gulden

DOW JONES--Der Sportartikelhersteller Adidas hat den Vertrag von Vorstandschef Bjørn Gulden bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Gulden ist seit dem 1. Januar 2023 Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat auch die Bestellung von Michelle Robertson, zuständig für den Bereich Global Human Resources, People and Culture, bis zum 31. Dezember 2031 verlängert, wie der Konzern am Mittwochmorgen mitteilte.

Zudem soll der Hauptversammlung im Mai Nassef Sawiris für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Er soll dann den Aufsichtsratsvorsitz von Thomas Rabe übernehmen, dessen Amtszeit mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung planmäßig endet. Neben Sawiris will der Aufsichtsrat der anstehenden Hauptversammlung auch die Wiederwahl von Ian Gallienne, Vorsitzender des Board of Directors, Groupe Bruxelles Lambert, für eine Amtszeit von drei Jahren vorschlagen.

Als neues Mitglied in dem Gremium soll außerdem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, zur Wahl vorgeschlagen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 01:20 ET (06:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.