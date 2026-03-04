Die Talfahrt an den Börsen aufgrund des Irans-Krieges nimmt kein Ende. Der DAX schloss gestern mit einem Minus von mehr als drei Prozent erneut deutlich tiefer. Zwar rangierte die Aktie der Deutschen Bank nicht auf einem der letzten Plätze, doch der Abschlag war signifikant. Die Analysten der US-Konkurrentin JPMorgan heben dennoch den Daumen.Noch letzte Woche sah es für europäische Bankpapiere an der Börse ganz gut aus. Der Branchenindex Euro Stoxx Banks stand moderat im Plus. Doch seit dem Angriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär